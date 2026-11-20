На 20 ноември патриарх Кирил (Владимир Гундяев) навърши 80 години.

От 2009 г. насам той ръководи Руската православна църква и я слива с държавата: Кремъл укрепва позициите на Църквата, а църковното ръководство напълно подкрепя политическия курс на настоящото правителство.

Кирил обаче не винаги е бил толкова открит съюзник на Путин и съучастник на неговия режим. Изявленията на православния лидер дават представа как под ръководството на патриарха – бивш агент на КГБ, Руската православна църква се е превърнала в пропагандна и политическа сила.

Църковната кариера на патриарх Кирил

3 април 1969 г.: постриган за монах с името Кирил

1969 - 1971 г.: издигнат от йеродякон до архимандрит

1976 - 1984 г.: епископ Виборгски

1984 - 1988 г.: архиепископ Смоленски и Вяземски

1988 - 1991 г.: архиепископ Смоленски и Калининградски

1991 - 2009 г.: митрополит Смоленски и Калининградски

2009 г. - до момента — патриарх Московски и на цяла Рус

От 1974 до 1984 г. Кирил е и ректор на Ленинградската богословска академия и семинария. От 1989 до 2009 г. е председател на Отдела за външни църковни отношения (ОВЦО) на Московската патриаршия, заемайки ключова позиция в църковната дипломация.

Сайтът „Медуза" показва как през годините реториката на Кирил се е променила от състрадателна към войнствена.

14 януари 1987 г.

Миротворчеството е и отговор на човек на дара на божественото осиновяване, морално условие за приемането на този дар. Стремежът към поддържане на мира не познава граници: мир в сърцата ни, мир в семействата ни, мир в енориите ни, мир в общностите, където работим, мир в църквите и държавите, мир между народите и нациите.

Из проповед по време на обща молитва по случай заседанието на Изпълнителния комитет на Световния съвет на църквите в Женева

26 май 1993 г.

Да се ​​издигне национализмът до най-висш принцип означава да се увековечи и легитимира борбата, която разкъсва човечеството; означава да се унищожи братството на народите, които съставляват и представляват Русия.

От доклада „Възраждането на православието и обновлението на Русия" при откриването на Първия световен руски народен събор в Москва

13 януари 1998 г.

Политическата ангажираност не е подходяща за Църквата.

От речта „Църквата на мнозинството в условия на религиозна свобода" пред делегацията на холандската фондация „Де Бурхт"

26 май 1999 г.

Идвайки от теоцентрична духовна традиция, която възприема антропоцентричния хуманизъм като чужд мироглед, ние сме готови да се отнасяме към него с уважение, но никога не можем да го приемем като абсолютна и безусловна положителна ценност.

От статията „Обстоятелствата на новата ера: либерализъм, традиционализъм и моралните ценности на обединяваща се Европа", публикувана в „НГ-Религия", приложение към „Независимая газета"

16 септември 1999 г.

Разделянето на Църквата от държавата, при всяка политическа система, несъмнено е благословия за Църквата.

От доклада „Руската православна църква на прага на третото хилядолетие" на 7-мата Международна конференция за руската духовност

17 февруари 2005 г.

Бих искал да пожелая на всички да имат повече състрадание един към друг, да си дават повече от себе си, да бъдат по-прощаващи един към друг и да се научат да се приемат такива, каквито са.

От интервю на живо в телевизионната компания „Союз" на Екатеринбургската епархия

18 май 2005 г.

Днес основното предизвикателство за вярващите е моралният релативизъм (двойни стандарти), който се налага на обществото под прикритието на защита на правата на човека.

От реч на кръгла маса за правата на човека и индивидуалното достойнство в Москва

28 февруари 2006 г.

Темата за правата на човека е централен въпрос в Русия днес.

От реч на Съборните изслушвания „Права на човека и индивидуално достойнство". „Църковно-обществен поглед"

7 юни 2006 г.

Бих искал искрено да благодаря на ръководството на партия „Единна Русия" за поканата да се обърна към тази аудитория, тъй като смятам, че дейността на тази политическа структура днес е от голямо значение за поддържане на политическата стабилност в страната ни. За мен, като представител на Църквата, е важно тази партия, макар и първоначално да не е религиозно ориентирана, въпреки това да се обръща към традиционните духовни и морални ценности и това по същество изглежда много вярно.

От реч пред представители на „Единна Русия" по покана на партийното ръководство в пансион „Бор" край Москва

22 август 2007 г.

Ако Църквата се политизира, както често се тласка към нея днес, тя ще загине.

От интервю за радиостанция „Маяк"

23 юли 2009 г.

Църквата не е призвана да бъде опозиция. Ако се противопостави на правителството, тя също се включва в политическия процес. Църквата също не е призвана да служи на политиката на правителството.

От интервю с украински журналисти преди първото му посещение в Украйна

7 януари 2012 г.

Ако правителството остане нечувствително към протестите, това е много лош знак – знак за неспособността на правителството да се адаптира.

От интервю за телевизионния канал „Россия 1"

8 февруари 2012 г.

Ами 2000-те? По Божие чудо, с активното участие на ръководството на страната, успяхме да излезем от тази ужасна, системна криза, която разрушаваше самите основи на живота на хората.

От реч на среща между Владимир Путин и лидерите на традиционните религиозни общности в Русия в официалната патриаршеска резиденция в Даниловския манастир в Москва

21 юли 2013 г.

Напоследък сме изправени пред огромни изкушения, тъй като в редица страни изборът за извършване на грях се утвърждава и оправдава от закона, докато онези, които, действайки с чиста съвест, се борят срещу подобни закони, наложени от малцинство, са подложени на репресии. Това е много опасен апокалиптичен симптом и ние трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че грехът никога няма да бъде утвърден от държавния закон в земите на Света Рус, защото това означава, че народът поема по пътя на самоунищожението.

От проповед след Божествената литургия в Казанската катедрала на Червения площад в Москва, на празника на явяването на Казанската икона на Божията майка

2 март 2014 г.

Украинският народ трябва сам да определи бъдещето си, без външно влияние.

От обръщение към Местобителството на Киевската митрополитска престол, архипастирите, пастирите и всички верни чеда на Украинската православна църква относно ситуацията в Украйна

14 март 2014 г.

В продължение на поне 400 години се правят опити за разделяне и разединяване на руския свят.

От проповед след Литургията на Преждеосвещените дарове в катедралата „Христос Спасител" в Москва по случай 38-ата годишнина от епископското му ръкоположение

1 август 2014 г.

Никакви цели не могат да бъдат постигнати чрез война.

От проповед за стогодишнината от влизането на Русия в Първата световна война

20 март 2016 г.

Днес говорим за глобалната ерес на човекопоклонството – нова форма на идолопоклонство, която заличава Бога от човешкия живот. Именно към преодоляване на тази основна ерес на нашето време, която може да доведе до апокалиптични събития, Църквата трябва да насочи силата на своето слово и мисъл.

От проповед след Божествената литургия в Неделята на тържеството на Православието

15 октомври 2019 г.

Всъщност, поставянето на себе си в центъра на живота е именно либералната идея. И ако аз съм в центъра, какво е над мен?! Разбира се, тази идея е греховна, защото поставянето на себе си в центъра на живота е отпадане от Бога. Бог трябва да бъде в центъра на живота. Но либералната идея премахва Бога от човешкия живот, поставяйки човешката личност в центъра.

От реч на церемония по случай 90-годишнината от рождението на митрополит Никодим (Ротов)

6 март 2022 г.

Осем години се правят опити да се унищожи съществуващото в Донбас. А в Донбас има фундаментално отхвърляне на така наречените ценности, предлагани днес от онези, които претендират за глобална власт. Днес има изпитание за лоялност към тази власт, един вид пропуск в този „щастлив" свят, свят на прекомерно потребление, свят на привидна „свобода". Знаете ли какво е това изпитание? Това е много просто и същевременно ужасяващо изпитание: гей парад. Изискванията към мнозина да проведат гей парад са изпитание за лоялност към този много могъщ свят; и знаем, че ако хората или държавите отхвърлят тези искания, те не влизат в този свят; те стават чужди на него.

От проповедта в Неделя на прошката

3 април 2022 г.

Искам да кажа отново и отново: ние сме миролюбива страна и много миролюбив, дългострадален народ, който е страдал от войни, както малко други европейски нации. Нямаме желание за война или да правим нещо, което би могло да навреди на другите. Но ние сме били обусловени от цялата си история да обичаме Отечеството си и ще бъдем готови да го защитаваме, както само руснаците могат да защитават страната си.

От проповед за четвъртата седмица на Великия пост след литургията в Главния храм на Въоръжените сили на Руската федерация

10 април 2022 г.

Нека Господ ни помогне в това трудно за Отечеството ни време да се обединим, включително около правителството, и нека правителството бъде изпълнено с отговорност за своя народ, смирение и готовност да му служи дори до степен на собствения си живот.

От проповед за петата седмица на Великия пост след литургията в църквата „Покров на Света Богородица" на Люберцките полета в Москва

3 май 2022 г.

Русия никога не е нападала никого. Удивително е, че такава велика и могъща държава никога не е нападала никого – тя само е защитавала границите си.

От проповедта за Радоница след литургията в Архангелската катедрала на Московския Кремъл

25 септември 2022 г.

Знаем, че днес мнозина умират по бойните полета на гражданските конфликти. Църквата се моли тази вражда да приключи възможно най-бързо, възможно най-малко братя да се избият взаимно в тази братоубийствена война. И в същото време Църквата признава, че ако някой, воден от чувство за дълг и необходимостта да изпълни клетвата си, остане верен на призванието си и умре при изпълнение на военен дълг, тогава той несъмнено извършва акт, равносилен на жертвоприношение. Той се предлага като жертва за другите. И затова вярваме, че тази жертва отмива всички грехове, които е извършил.

От проповедта за 15-та неделя след Петдесетница след литургията в скита „Александър Невски"

19 януари 2023 г.

Днес знаем, че за света, нашата страна и всъщност за цялото човечество се задават много сериозни заплахи, защото някои безумни хора са измислили идеята, че великата руска сила, притежаваща мощни оръжия, населена от много силни хора, които поколение след поколение винаги са били мотивирани да побеждават, които никога не са се предавали на никой враг, които винаги са излизали победители – че те могат, при сегашните условия, или да бъдат победени, или, както се казва сега, да се реформират – тоест, да им наложат определени „ценности", които дори не могат да се нарекат ценности, така че те да бъдат като всички останали и да се подчиняват на онези, които имат властта да контролират по-голямата част от света.

Това желание да се победи Русия днес, както знаем, прие много опасни форми. Молим се на Господ да вразуми тези безумци и да им помогне да разберат, че всяко желание да се унищожи Русия ще означава края на света.

От проповед на празника Кръщение Господне след литургията в Богоявленския събор в Москва

21 април 2025 г.

Целият опит на нашата страна е най-убедителното доказателство, че Бог е с нас! А какво да кажем за православен президент, дошъл от дълбините на тайните служби? Как се случи така, че от хилядите хора, които работеха там, се появи някой, когото Господ е призвал да ръководи руската държава? Разбира се, има различни обяснения как това е могло да се случи, но аз имам само едно: това е Божият промисъл. За първи път от царската епоха насам нашата държава е оглавена от православен християнин. Съвременен човек, добре образован и силно мотивиран да защитава Отечеството си.

От реч на празнична трапеза след Божествената литургия в Патриаршеския събор „Успение Богородично" на Московския Кремъл