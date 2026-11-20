Полицията открила 480 снимки на жена му в устройствата му, много от тях публикувал в интернет

13 години американецът Филип Йънг водел двоен живот. Пред приятелите си бил любящ съпруг и баща, успешен бизнесмен и общински съветник от Консервативната партия, а зад затворените врати на семейния им дом в Суиндън упоявал и изнасилвал съпругата си Джоан, като канел и други мъже да я насилват. Тя не подозирала, че е жертва на сексуално насилие, докато през 2024 г. полицията не открила видеозаписите на издевателствата. Йънг признал вината си по 56 обвинения, а вчера четирима от мъжете, участвали в нападенията, били признати за виновни.

Казват, че камерата никога не лъже, но многобройните снимки на Йънг, на които той играе ролята на щастлив семеен човек, превръщат тази фраза в подигравка, отбелязва "Дейли мейл".

Независимо дали се усмихвал по време на семейна почивка с децата си, или подкрепял съпругата си Джоан на професионално събитие, години наред 50-годишният мъж безупречно изпълнявал ролята на любящ съпруг и баща.

Приятелите им смятали, че с успешния си бизнес и красивото си семейство двамата имат „живот мечта". Джоан също била на това мнение. Тя вярвала, че двамата са заедно срещу целия свят.

В действителност обаче Йънг е бил – и продължава да бъде – чудовище. И то чудовище от типичната средна класа: общински съветник от Консервативната партия, училищен управител, извратеняк, педофил, изнасилвач. Престъпленията му ще останат в криминалната история.

За този човек вечерята със съпругата му и приятелите им в събота вечер често била просто загрявка за ужасите, които предстояли.

Докато двойките играели настолни игри, Йънг, с телефон в ръка, търсел случайни отрепки в най-мрачните кътчета на интернет, за да подложи майката на децата си на най-унизяващите действия, които човек може да си представи.

След като се прибирали вкъщи, той галантно предлагал на Джоан последна чаша питие преди лягане –

„нощна чашка", в която добавял коктейл от упойващи вещества,

включително кетамин – успокоително, използвано във ветеринарната медицина за упояване на коне. Когато лягала в леглото, тя постепенно губела съзнание.

След това Йънг я връзвал за леглото, поставял превръзка на очите ѝ и посрещал непознат мъж, откликнал на отвратителните му обяви с послание „секс и си тръгваш", публикувани в сайтове за размяна на партньори и приложения за случайни сексуални контакти.

Понякога собствените му деца вече спели в леглата си, само на една затворена врата разстояние от унизителните действия, на които той подлагал майка им.

Престъпленията на Йънг продължили общо 13 години. Не е ясно какво е отключило извратените му наклонности, но следа за това може да се открие в порнографските материали с все по-крайно и понякога насилствено съдържание, които той събирал и споделял в интернет. Първоначално те включвали животни, а впоследствие и сексуално насилие над деца.

Знае се, че още през 2011 г. той започнал да упоява и изнасилва Джоан лично, докато тя се грижела за трите им деца, всичките на възраст до шест години. От 2015 г. започнал да кани и други мъже да се присъединяват към него.

Отново и отново Йънг предавал доверието на Джоан по възможно най-безсърдечния и хладнокръвен начин. Предварително инструктирал мъжете да използват съпругата му – успешна предприемачка и бизнесдама – за собственото си удоволствие.

Нямало граница, която той да не е готов да прекрачи. Макар да не се определял открито като хомосексуален, предлагал да прави орален секс на мъжете до леглото на съпругата си. Освен това им казвал да не използват презервативи, като твърдял, че Джоан не ги харесва, въпреки очевидния риск за здравето ѝ.

Йънг заснемал отвратителните сцени, които организирал. Записите по-късно помогнали за осъждането му и за установяването на самоличността на още петима мъже, макар че шестият така и не бил открит. Мъжете били бели, азиатци и чернокожи. Най-младият бил на 22 години, а най-възрастният – на 51. Не е ясно дали е имало и други участници.

Кампанията на Йънг от сексуално насилие най-накрая приключила през 2024 г., след като полицията получила сигнали, че той е публикувал в интернет снимки с изображения на сексуални действия с животни. Полицаите иззели телефона и другите му електронни устройства и открили видеозаписите с Джоан. Тя нямала никаква представа какво е правил съпругът ѝ през последните 13 години.

През следващите месеци полицията постепенно изградила картина, която напомняла за много от аспектите на процеса срещу Жизел Пелико, който в края на 2024 г. се водел във Франция. Делото завършило с осъждането на 73-годишната баба, нейния съпруг и още 50 мъже за изнасилването и сексуалното насилие над нея, извършвани с помощта на упойващи вещества.

Може да се разкрие, че след като мащабът и характерът на престъпленията на Йънг станали ясни, полицията в Уилтшър се срещнала с разследващите по случая „Пелико". Френски токсикологични експерти помогнали за установяването на използваните вещества.

През декември 2025 г. Йънг най-накрая бил обвинен в извършването на 56 престъпления, сред които упояване на Джоан, изнасилването ѝ самостоятелно и заедно с други мъже, сексуално посегателство, воайорство и престъпления, свързани с крайна порнография, включително десетки изображения от най-тежките категории сексуално насилие над деца.

В крайна сметка той признал вината си по всички обвинения

По време на разпитите пред полицията обаче Йънг отказал да изрази разкаяние, въпреки че разследващите го призовавали да помогне на съпругата си да получи някакво „затваряне на страницата", като разкрие какво точно се е случвало с нея.

„Без коментар", повтарял той, докато детективите му обяснявали, че ако не съдейства, Джоан завинаги ще остане в състояние да се оглежда през рамо в супермаркетите, без да знае „какво ѝ се е случило и от кого".

Предвид продължителния модел на изнасилвания, правни източници са съобщили на „Дейли мейл", че Йънг може да получи доживотна присъда по преценка на съда, с минимален срок за изтърпяване от 25 години.

Един от обвиняемите – бившият банков служител Дийн Хамилтън – признал, че е изнасилил Джоан.

Останалите четирима обаче не признали вината си. Те твърдели, че макар впоследствие да са приели, че тя не е дала съгласие за сексуалните контакти, по време на престъпленията са смятали, че е съгласна. Всички обвинили Йънг, заявявайки, че той им създал впечатлението, че съпругата му доброволно участва в случващото се.

Заради пледоариите си за невиновност Джоан не само трябвало да даде показания в Кралския съд в Уинчестър, но и видеозаписите с насилието над нея трябвало да бъдат гледани от зала, пълна с непознати хора.

Вчера Конър Сандерсън-Дойл беше признат за виновен в сексуално посегателство чрез проникване и сексуално докосване, Ричард Уилкинс и Норман Максони – в изнасилване, а Мохамед Хасан – в сексуално посегателство. Всички те бяха оставени в ареста и предупредени, че ги очакват дълги присъди затвор, когато се върнат в съда следващия месец.

След обявяването на присъдите, на стълбите пред Кралския съд в Уинчестър Джоан заяви: „Днешният резултат и признаването им за виновни са облекчение. И не само за мен и семейството ми, но и заради това, което означава за други жени в бъдеще.

Това означава, че жените, които се окажат в ситуация като моята, е по-вероятно да намерят сили да проговорят и да имат доверие в системата на наказателното правосъдие. В по-широк план това изпраща послание към жените и момичетата, преживели насилие от мъже – че могат да им повярват и да бъдат разбрани."

Както всички жертви на сексуални престъпления, Джоан е имала право да запази анонимност. Ако обаче беше избрала това, самоличността на съпруга ѝ и фактът, че тя е негова жертва, нямаше да могат да бъдат разкрити. Затова тя проявила смелостта да се съгласи името ѝ да бъде публично оповестено.

Тя настоявала, че не е имала желание да избегне емоционалното страдание по време на процеса. Гледала голяма част от заседанията от залата за публика или от специално помещение с ограничена видимост, докато подробностите по случая били представяни с мъчителни детайли.

Трудно е да се проумее как е успяла да запази самообладание през цялото време

В много отношения началото на брака им било съвсем обикновено, в съвсем обикновен дом. Джоан се запознала с Йънг през 2002 г. на моминско парти на своя приятелка. Двамата веднага намерили общ език.

Той бил по-шумен и по-екстровертен от нея, граничещ с арогантността, но изглеждали като добра двойка. Две години по-късно се оженили в църквата „Сейнт Марк" в Суиндън.

Джоан, която била с една година по-млада от съпруга си, завършила през 1999 г. университета „Шефилд Халам" със специалност „Международен бизнес, немски и италиански език". Тя израснала в семейство от средната класа в Суиндън заедно с по-малката си сестра. Баща ѝ работел като проектен мениджър, а покойната ѝ майка Сю била служителка в правителствена агенция, финансираща научни изследвания. През 2003 г. майка ѝ получила отличието MBE – член на Ордена на Британската империя.

След университета Джоан започнала работа като младши консултант по управление в PricewaterhouseCoopers. През 2005 г. основала собствена компания – Stimulus Consulting, която помагала на бизнеса да подобрява компютърните системи, използвани за управление на взаимоотношенията с клиентите. И Джоан, и Йънг били директори на компанията, а по-късно той започнал да работи заедно с нея.

Що се отнася до неговия произход, Йънг бил роден в Енфийлд, Северен Лондон, и бил най-малкото от три деца. Баща му Клифърд работел като работник в производството на ламарина, а майка му Синтия починала през 2020 г. Йънг учил в местното училище Bishop Stopford's School, а през 1998 г. завършил специалност „Бизнес администрация" в Уестминстърския университет.

След сватбата си Йънг и Джоан купили самостоятелна къща с четири спални в покрайнините на Суиндън за 113 000 паунда. Първото им дете – момиче – се родило през 2005 г., а през 2007 и 2009 г. се родили двамата им синове.

През 2006 г. Йънг бил избран за общински съветник от Консервативната партия в общинския съвет на Суиндън. На следващата година станал член на местния кабинет с ресор „Градско възстановяване", като задачата му била да ръководи преустройството на центъра на града. Четири години по-късно той напуснал общинския съвет, заявявайки – особено отвратително предвид престъпленията му – че го прави, за да „постави семейството си на първо място".

Все по-често той работел заедно със съпругата си в успешната им компания. През 2018 г. тя вече имала десет служители, а през 2023 г. броят им достигнал почти 20.

Както всяко семейство, семейство Йънг преминавало през възходи и падения. Джоан казала на полицията: „Винаги сме били сплотено семейство... Винаги сме били петимата."

Но както заявила прокурорът Сара Джоунс, кралски съветник (KC), пред съда: „Връзката, която тя е смятала, че има, сега изглежда напълно нереална. Тя дори не знае какво не знае."

Първото престъпление, за което Йънг по-късно признал вина, било извършено през октомври 2010 г. – пет месеца след като напуснал поста си на местен общински съветник. Става дума за воайорство – престъпление, което включва тайно наблюдение или заснемане на друг човек, докато извършва интимно действие в лично пространство, без неговото съгласие, обикновено с цел сексуално удовлетворение.

Общо полицията открила в устройствата на Йънг 480 изображения на Джоан, на които тя била „съблечена или частично облечена". Много от тях той бил публикувал в интернет.

През май 2011 г. Йънг упоил и изнасилил съпругата си, като извършил и други престъпления, свързани с воайорство. През октомври и ноември същата година имало още два случая на воайорство. През януари и март 2012 г. той отново я упоил и изнасилил. През август 2012 г. последвало още едно престъпление, свързано с воайорство, а през 2013 г. – ново изнасилване.

Днес моделът на ескалация е ясен. Първото престъпление с участието на друг човек било извършено през юни 2015 г. Джоан била упоена, след което Дийн Хамилтън – който по-късно признал вината си – я подложил на сексуално насилие и я изнасилил, докато Йънг наблюдавал.

Година по-късно, през юни 2016 г., в спалнята им бил поканен Сандерсън-Дойл, най-младият от обвиняемите, който работел в супермаркет. Той вече е признат за виновен по две обвинения за сексуално посегателство. През юли дошъл ред на таксиметровия шофьор Уилкинс. Той също беше признат за виновен за изнасилването и сексуалното посегателство над Джоан.

През февруари следващата година с нея правел секс Максони, който някога мечтаел да стане попзвезда. Той вече е признат за виновен в изнасилване. През пролетта на 2022 г. във видеозаписите на Йънг бил заснет друг мъж, чиято самоличност така и не била установена, въпреки че полицията публикувала негови снимки. През февруари 2023 г. в спалнята на Джоан бил поканен Мохамед Хасан, завършил University College London (UCL). По-късно той бил обвинен в сексуално посегателство и признат за виновен.

Колко дълго още би могло да продължи насилието на Йънг може само да се гадае

Но през онази нощ през февруари 2023 г. Джоан се събудила по време на насилието и изпаднала в паника. Мислейки, че съпругът ѝ извършва сексуален акт с нея, тя се опитала да свали превръзката от очите си и да се освободи от връзките, когато усетила ръка върху ръката си.

„Усетих нечия друга ръка върху китката си и това не беше неговата [на Йънг] ръка, защото той все още беше почти в края на леглото."

Тя свалила превръзката от очите си и чула съпруга си да казва: „Лягай долу". След това видяла как човек се скрива зад долната част на леглото. Това бил Хасан. След като го изпратил да напусне къщата, Йънг казал на съпругата си, че мъжът бил дошъл само за да го гледа как прави секс с нея.

Съдебна скица на мъжете, обвинени в сексуални престъпления срещу Джоан Йънг... отляво надясно: Норман Максони, Конър Сандерсън-Дойл, Ричард Уилкинс, Мохамед Хасан и Дийн Хамилтън (Снимка: PA)

Джоан била напълно смаяна. В следващите дни тя просто не знаела какво да направи и описала състоянието си като „опит да се задържа на повърхността с всички сили".

„Не знаех дали да остана във връзката, затова просто си затворих очите за случилото се", разказала тя. „Повярвах на думите му, че това е било еднократен случай, и се опитах да продължа напред." Изглежда, че това бил последният път, когато Йънг я подложил на насилие.

Нападенията на Йънг и на останалите мъже обикновено се случвали след вечер, прекарана от двойката с приятели. Джоан обикновено изпивала няколко водки с тоник, а след това, когато се прибирали вкъщи, изпивала последна чаша преди лягане.

След ареста си Джоан казала на полицията, че сексуалните ѝ предпочитания са „ванилови" – тоест традиционни и без по-екстремни практики. Тя обаче била съгласна съпругът ѝ да използва белезници и превръзка за очите – нещо, което Йънг предложил и което тя приемала.

Двамата спели в отделни стаи заради хъркането на Йънг. Когато правели секс – което се случвало сравнително рядко и обикновено когато децата били на скаутски лагер или на гости при родителите ѝ – той отивал в нейната стая.

Тя се събуждала и откривала, че е вързана за леглото и със завързани очи. Никога не успявала да разбере как съпругът ѝ е успявал да направи това, без да я събуди.

Едва след ареста му тя разбрала, че е била упоявана

Анализът на косата ѝ показал, че е била изложена на кетамин и золпидем – лекарство, което обикновено се предписва при безсъние и има репутацията на средство за изнасилване чрез упояване, тъй като може да предизвика сънливост, объркване и загуба на паметта.

На Йънг бил предписан золпидем за лична употреба още през 2018 г. По време на съдебното дело станало ясно, че през юли 2015 г. полицията била уведомена за пратка от Индия на негово име, съдържаща 120 таблетки от лекарството. Йънг казал на служителите, че не знае нищо за нея и че някой вероятно е използвал личните му данни. Той им показал, че по банковите му сметки няма плащания за закупуването на лекарството, и не били предприети допълнителни действия.

Днес вече знаем, че по същото време Йънг активно търсел хора, които да изнасилват Джоан, докато е в безсъзнание. Той публикувал нейни откровени снимки в сайта за обяви Craigslist и призовавал непознати мъже да „изнасилят вързаната ми и със завързани очи съпруга".

Той имал и профили с потребителското име London Monkey в платформи като Reddit, Kik, Telegram и Discord. Обяви били публикувани и в гей приложението Grindr, както и в сайта за размяна на партньори Fabswingers.

През цялото това време Джоан нямала никаква представа какво се случва. Или почти. Имало един случай – тя не можела да си спомни точно кога – когато се събудила с чувство на паника и страх, със завързани очи и вързана, и чула съпруга си да казва: „Няма ли да ти хареса, ако тук има и някой друг?"

На следващия ден тя се убедила, че е било кошмар, и никога повече не повдигнала въпроса.

Най-накрая, през юли 2024 г., полицията почукала на вратата на семейния им дом. Служителите получили сигнал, че Йънг е качил в интернет снимки с крайно порнографско съдържание, включващи сексуални действия с животни. Те поискали да проверят мобилния му телефон и другите електронни устройства.

Опитвайки се да си спомни ранни признаци за извратените желания на съпруга си, Джоан си припомнила един случай от началото на брака им, когато той я попитал дали някога би искала да прави секс с друг човек, докато той наблюдава.

Тя отказала и казала на полицията: „Вероятно се засмях и отговорих: „Не, нека продължим нататък."

Преди да бъде отведен от полицаите, Джоан го попитала за по-ранния инцидент – когато мъжът, за когото вече знаем, че е бил Хасан, се скрил зад леглото ѝ. Йънг признал, че случилото се не е било еднократен случай.

„Оттогава практически не съм разговаряла с него", казала тя на полицията.

В хода на разследването полицаите издирили мъжете един по един, като същевременно разкрили и огромната колекция от отвратителни порнографски материали на Йънг.

Джоан присъствала в съда, когато той признал вината си

Двамата вече са разведени. През юни 2023 г., година преди ареста си, Йънг прехвърлил на Джоан своите 50% от собствеността върху компанията им. На следващата година правомощията му като директор били прекратени. През ноември 2024 г. собствеността върху семейния дом била прехвърлена изцяло на нейно име.

Джоан, която вече има нов партньор, започнала работа в друга компания, като същевременно продължила доброволческата си дейност в организацията за издирване и спасяване Wiltshire Search and Rescue.

След като съпругът ѝ бил осъден на 20 години затвор, Жизел Пелико написала бестселъра A Hymn To Life („Химн към живота"). Тя обяснила, че иска да насърчи други жертви да проговорят.

След като съпругът ѝ признал вината си, Джоан изразила сходни възгледи. В публикация в LinkedIn тя коментирала, че случаите на сексуално насилие, извършено с помощта на упойващи вещества, са „много по-разпространени, отколкото някой би могъл да си представи".

„Толкова се радвам, че жените започват да излизат напред и да говорят за това", заявила тя. Тя благодарила и на всички, които ѝ оказали подкрепа.

„Когато изпращате съобщение, вероятно дори не се замисляте какво въздействие може да има то. Въпреки това всяко едно съобщение на подкрепа има огромно значение. То ми дава смелост да продължа напред, знаейки, че зад мен стои цяла армия от хора. Мълчанието не е решение. Насилието над жени и момичета трябва да спре. Благодаря ви, че добавяте гласовете си към тази кауза."