Няма заплаха за Полша след като тази нощ неизвестен обект наруши въздушното ѝ пространство близо до границата с Украйна. Това заяви премиерът на страната Доналд Туск.

"Съответните служби работят на място", заяви Туск.

Полската армия е получила информация за възможно падане на неизвестен обект на около 45 километра от границата с Украйна, съобщи говорителят на Оперативното командване на въоръжените сили Яцек Горишевски пред полската телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24).

„Службите бяха уведомени от местни жители, след което на място беше изпратен наземен екип, който да обезопаси района и да установи точното място, както и дали действително е имало падане на обект там", се казва в неговото изявление. По случая се води разследване, добави той.