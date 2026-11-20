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В нощта на 20 ноември украински дронове удариха химически завод в град Дорогобуж в Смоленска област.

Украински канали за мониторинг и руското издание Astra съобщават, че целта на атаката е бил заводът „Дорогобуж" ПАО, производител на азотни торове и взривни компоненти. Според снимки и видеоклипове на очевидци, в завода е избухнал пожар.

ПАО „Дорогобуж" е един от най-големите производители на минерални торове в Русия. Според компанията, заводът произвежда приблизително 11% от амониевия нитрат в Русия.

Продуктите на завода могат да се използват за производство на взривни вещества.

Украинските сили за последно атакуваха ПАО „Дорогобуж" през февруари 2026 г. Седем души бяха убити, включително двама служители на Министерството на извънредните ситуации.