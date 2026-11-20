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10 хил. бежанци от малцинството рохинга ще пресели Малайзия в Турция по силата на обучителна програма за придобиване на структурни умения, предаде Ройтерс.

Това ще бъде една от най-големите инициативи за преселение на бежанците рохинга от нападението през 2017 г. срещу родния им щат Рахин от мианмарските сили, отбелязва още агенцията.

Обявеният от малайзийския вицепремиер Ахмад Захид Хамиди план беше оповестен само ден след като Международния съд постанови, че убийствата и широкоразпространеното сексуално насилие, упражнявано над рохингите от силите за сигурност в Мианмар през 2017 г. е представлявало геноцид, насърчаван от държавата.

Предложението е част от стремежите на малайзийското правителство да разреши бежанската криза с рохингите в Малайзия по "по-координиран, ефективен и човешки начин", изтъкна в официално изявление Ахмад Захид.

"Приветствам готовността на Турция да приеме 10 000 бежанци рохинги. Това е важна стъпка, за да се намери дългосрочно решение на въпроса, който отдавна създаваше проблеми за управлението на миграцията и националната сигурност", отбеляза вицепремиерът.

Ахмад Захид допълни, че инициативата с Турция би могла да послужи като модел за това как страните могат да си сътрудничат, за да управляват преселението на бежанци.

"Правителството ще работи с турските власти, Върховния комисариат на ООН за бежанците и съответните агенции, за да координираме избора на участниците, обучението им, документацията и преселването. Осъществяването на плана ще вземе предвид нуждите на индустрията, съгласието на засегнатите лица, както и приложимите международни правила", уточни Ахмад Захид.

Министерството на външните работи на Турция не коментира новината.

Малайзия бе подложена на натиск, за да върне обратно в Мианма бежанците рохинги на фона на покачващото се напрежение с местните общности. По данни на Върховният комисариат на ООН за бежанците Малайзия е регистрирала близо 193 000 бежанци от Мианма до края на февруари тази година, като две трети от тях са от малцинството рохинга.

От януари Малайзия е изпратила обратно в Мианма над 10 000 нейни граждани, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.