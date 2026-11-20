Китай ще засили финансовия надзор и ще подобри механизмите за ранно откриване и предотвратяване на рискове. Страната ще ускори и регулаторните реформи в отговор на променящата се структура на финансовите пазари и появата на нови финансови дейности, които поставят допълнителни предизвикателства пред банковия и застрахователния сектор. Това заяви на 19 октомври в Пекин Дин Сянцюн, ръководител на Националната администрация за финансов надзор, по време на годишната конференция на Форума на финансовата улица за 2026 г. Сред основните приоритети тя открои ограничаването на рисковете във финансовите институции с висока степен на уязвимост, отстраняването на пропуските в регулаторната рамка и по-строгото прилагане на правилата. Особено внимание ще бъде отделено и на насочването на повече финансови ресурси към реалната икономика.

По думите на Дин китайският банков и застрахователен сектор като цяло запазва стабилността си. Големите финансови институции разполагат със солидна основа, а реформите и мерките за ограничаване на рисковете в по-малките институции напредват организирано. Общото равнище на финансовите рискове остава под контрол. Това обаче не означава, че регулаторният натиск ще отслабне. Напротив, надзорните органи трябва да възприемат по-активен и целенасочен подход, като насочат усилията си към най-уязвимите звена на системата. Предвидените мерки включват разширяване на финансовите ресурси за овладяване на рискове, усъвършенстване на механизмите за реакция, както и използване на сливания, преструктуриране и извеждане от пазара на институции с висок рисков профил.

Тя също така призова за по-добра координация между регулаторните органи, за да се елиминират пропуските в надзора и да се пресекат незаконните финансови дейности. Надзорът трябва да обхваща дейности, които пресичат регионални и ведомствени граници, както и финансови услуги, включващи нови бизнес модели и продукти. Всички финансови дейности трябва да бъдат включени в регулаторната рамка, подчерта тя.

През последните години Китай ускори развитието на своята финансова правна рамка, постигайки значителен напредък в приемането и актуализирането на законодателството, допълни Дин. Органите трябва да отстранят оставащите слабости в регулаторната рамка, като вземат предвид различните рискови профили и нужди от надзор на финансовите институции, както и възникващите предизвикателства, свързани с партньорства с трети страни и въпроси на киберсигурността. Тъй като работната среда, институционалната структура и моделите на риск във финансовия сектор претърпяват дълбоки промени, регулаторите трябва да усъвършенстват своите възможности и методи на работа, заяви Дин. Наред със засилването на надзора, Китай ще продължи с реформите и трансформацията на финансовия сектор, за да укрепи подкрепата за висококачествено икономическо развитие.

Предвид наличието на широк кръг финансови институции, опериращи в страната, регулаторите следва да насърчават диференцирани бизнес стратегии и по-голяма взаимна допълняемост между тях. Властите ще работят за подобряване на диференцираните системи за оценка и оценяване, ще насочват институциите към области, в които имат сравнителни предимства, и ще насърчават консолидацията и подобряването на качеството на малките и средните институции според местните условия. Регулаторите също така ще засилят усилията си за поддържане на пазарния ред, ще подкрепят институциите да се стремят към здрави бизнес практики, а не просто увеличаване на мащаба на бизнеса, ще се борят с несъответстващия на изискванията маркетинг и ще предприемат по-строги действия срещу незаконните и сивите пазарни дейности във финансовия сектор. Целта е да се установят ясни граници за пазарната конкуренция и да се засилят стандартите за отговорни бизнес операции, каза Дин.

Наред с контрола върху финансовите рискове, Китай ще насочи повече ресурси към развитието на новите качествени производителни сили. Приоритет ще бъде подкрепата за модернизирането на производството, разширяването на високотехнологичните индустрии и повишаването на капацитета и качеството на услугите. Финансовите институции ще бъдат насърчавани да увеличат финансирането за инфраструктурни проекти. Целта е големите инвестиции да създават по-широки икономически ползи и да допринасят за развитието на свързаните сектори.

Друг важен приоритет остава отварянето на китайския финансов сектор за чуждестранно участие. Дин Сянцюн подчерта, че страната ще насърчава лоялната конкуренция и взаимноизгодното сътрудничество между местните и чуждестранните финансови институции. Чуждестранните участници ще имат повече възможности да използват своите предимства в управлението на богатството, пенсионните и здравните услуги, както и в областта на зелените финанси. Предвижда се те да бъдат включени и в по-широк кръг от пилотни програми.

На международно равнище Китай ще продължи да подкрепя многостранното сътрудничество. По думите на Дин страната вече има споразумения за регулаторно сътрудничество с финансовите надзорни органи на 90 държави и региони. Особено внимание ще бъде отделено и на новите технологични предизвикателства. Изкуственият интелект и развитието на цифровите финанси налагат актуализиране на надзорните стандарти и правилата. По-силният международен диалог и практическото сътрудничество са от съществено значение за своевременното разпознаване и ограничаване на рисковете в глобалната финансова система.