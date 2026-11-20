Централният курс на китайския юан спрямо щатския долар се повиши в сряда до 6,7118 юана за долар – най-високото му равнище от юли 2022 г. насам, показват данни на Китайската народна банка.

Според главния икономист на международното инвестиционно подразделение на Китайската индустриална и търговска банка (ICBC International) Чън Шъ поскъпването на юана се дължи на подобреното предлагане на чуждестранна валута на вътрешния пазар и засиленото търсене на юани от страна на компаниите. В същото време доларът продължава да получава подкрепа от по-високите реални лихвени проценти в САЩ.

Китайската народна банка предприема мерки за ограничаване на прекомерните пазарни колебания. На 3 ноември тя обяви, че от 15 ноември задължителните валутни резерви на банките ще бъдат увеличени от 4 на 6 процента. Това е първото подобно повишение от близо пет години.

Главният икономист на банка „Миншън" (China Minsheng Bank) Уън Бин коментира, че мярката ще изтегли от пазара около 24 млрд. долара ликвидност при валутни депозити в размер на приблизително 1,2 трилиона долара в края на септември.

По думите му тази сума е сравнително малка на фона на дневния оборот на китайския валутен пазар, който надхвърля 800 млрд. долара. Основният ефект от мярката е сигнален – тя ограничава наличните долари за продажба от банките и леко намалява стимулите за превръщане на валутните наличности в юани.

В изявление от октомври Китайската народна банка отново подчерта, че не си поставя конкретна цел за валутния курс на юана. Институцията обаче е готова да използва пазарни инструменти, за да предотвратява резки и необосновани отклонения при възникване на спекулативно поведение или ирационални пазарни очаквания.