Китайският технологичен гигант „Алибаба" обяви, че обучава следващото поколение на своя модел с изкуствен интелект Qwen върху собствени чипове. Компанията представи и план за развитие на три поколения графични процесори, като очаква годишните ѝ приходи от продукти и услуги, свързани с изкуствения интелект, да надхвърлят 10 млрд. долара.

Според главния изпълнителен директор У Юнмин чипът Zhenwu M890 ще бъде пуснат в пълно производство до края на тази година, а моделите V900 и J900 се очаква да влязат в масово производство през 2027 г. Собствената изчислителна инфраструктура ще осигурява ресурс за обучението и използването на ИИ модели, включително за клиентите на Alibaba Cloud.

Приходите на „Алибаба" за третото тримесечие са нараснали с 10% на годишна база. Продажбите на продукти, свързани с изкуствения интелект, са достигнали 17,92 млрд. юана (2,67 млрд. долара) – 13-о поредно тримесечие с трицифрен годишен ръст. Приходите от облачни и изчислителни услуги за изкуствен интелект са се увеличили с 53%.

Междувременно конкуренцията на китайския пазар на ИИ модели се засилва. „Байду" представи нова версия на своя модел Ernie и платформа за търговия с големи езикови модели, а „Тенсент" съобщи, че ИИ асистентът ѝ WorkBuddy вече има над 10 млн. активни потребители дневно. Компанията Zhipu AI също пусна новия GLM-5.3, като заяви, че подобренията в него се дължат основно на допълнителното обучение, а не на увеличаване на броя на параметрите.

Развитието показва, че китайските компании насочват усилията си не само към усъвършенстване на ИИ моделите, но и към намаляване на разходите за тяхното използване и разширяване на практическите им приложения.