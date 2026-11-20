Министерството на природните ресурси на Китай публикува на 20 ноември доклад за развитието на сектора на лекарствата и биологично активните продукти, разработени на основата на морски ресурси, за 2026 г. Според него добавената стойност на отрасъла е нараснала от над 30 млрд. юана през 2012 г. до 99,6 млрд. юана през 2025 г.

Китай е сред световните лидери в научните изследвания на морските организми. Страната разполага с най-голямата в света база данни за организми от океанските падини и заема първо място по брой открити природни съединения с морски произход.

Използването на изкуствен интелект е повишило над 100 пъти ефективността при скрининга на лекарствени кандидати. Постигнат е и исторически пробив в клиничните изпитвания на нови лекарства, разработени на основата на морски ресурси, а китайски производители вече имат водещи позиции в световните доставки на редица ключови суровини.