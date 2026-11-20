На 19 ноември Националният експертен комитет по интелигентно производство публикува годишния си доклад за 2026 г. В него се прави цялостна равносметка на постигнатото през последното десетилетие в развитието на интелигентното производство в Китай, разглеждат се характеристиките на новото поколение интелигентно производство и се очертават десет основни тенденции за бъдещото му развитие.

Според доклада общото равнище на интелигентното производство в Китай вече е сред водещите в света. Страната е изградила голям брой интелигентни фабрики, дигитализирани производствени линии и интелигентно оборудване. Наред с това е създала възможности за организация на производството, координация между предприятията и изграждане на индустриални екосистеми, които укрепват конкурентоспособността на промишлеността.

В доклада се посочва, че новото поколение интелигентно производство представлява нов модел на производство, формиран чрез дълбокото интегриране на изкуствения интелект от ново поколение с модерните производствени технологии.