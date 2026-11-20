На 20 ноември в Шънджън китайският председател Си Дзинпин се срещна с индонезийския президент Прабово Субианто и австралийския премиер Антъни Албанезе, които са в Китай за участие в неформалната среща на лидерите на АТИС.

По време на срещата с Прабово двамата лидери обявиха началото на преговори за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство между двете страни. Си Дзинпин призова за засилване на стратегическата комуникация и задълбочаване на сътрудничеството във всички области. Индонезийският президент потвърди, че страната му твърдо се придържа към политиката за „един Китай", и заяви, че приветства китайските инвестиции, като ще осигури стабилна и предвидима бизнес среда.

Снимка: Китайска медийна група

В разговора с австралийския премиер Си Дзинпин очерта четири насоки за развитие на двустранните отношения: укрепване на взаимното доверие, задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество, разширяване на културния и обществения обмен и засилване на координацията в многостранните формати.

Албанезе поздрави Китай за успешното домакинство на срещата между лидерите на Китай, Русия и САЩ и заяви, че тя има важно значение за опазването на мира и стабилността в света и региона.