Фериботни курсове в Гърция и по линиите до Италия може да бъдат отменени или преместени в сряда, 25 ноември, заради 24-часова стачка на морските синдикати. Пълният списък на засегнатите кораби и часове на отплаване предстои да бъде обявен от превозвачите.

Синдикатите обявиха национална стачка за всички категории кораби от 00:01 ч. до полунощ на 25 ноември. Към протеста се присъединява и синдикатът ПЕНЕН, чиято акция обхваща пристанищата в Атика и корабите по адриатическите линии между Гърция и Италия.

Възможни са промени по линиите от Пирея към Цикладите, Крит, Додеканезите, островите в Северно Егейско море и Аргосароническия залив, както и от Рафина към Цикладите и от Лаврио към егейските острови.

При отмяна на курса от превозвача пътниците по правило могат да изберат между връщане на сумата за билета в срок до седем дни и пътуване по алтернативен маршрут без доплащане. Пътниците с резервация за автомобил, кабина или двупосочен билет могат да уточнят с компанията как промяната ще се отрази на цялата резервация.

Превозвачите могат да преместят част от курсовете след края на стачката. Пътуващите на 25 и 26 ноември е добре да проверят часа на отплаване при фериботната компания или агенцията, издала билета, преди да тръгнат към пристанището.