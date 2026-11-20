Фиона, деветгодишен хипопотам и звезда в социалните медии с хиляди фенове по целия свят, почина в зоопарка в Синсинати, Охайо.

Според пресслужбата на зоопарка преди повече от седмица Фиона e погълнала плетена шапка на посетител, която случайно паднала в заграждението ѝ. Шапката била хвърлена във въздуха, удари се във вентилатор на тавана и след това я издуха в заграждението на хипопотама през малка дупка над прозорците за наблюдение.

Първоначално Фиона се чувствала добре, но след няколко дни апетитът ѝ започна да намалява. Служителите на зоопарка се опитали да насърчат хипопотама да се храни, за да помогнат на шапката да премине през храносмилателната му система.

Зоопаркът дори взел назаем вибрационна система от местна конеферма и насърчил Фиона да стои върху нея, надявайки се, че вибрацията ще помогне за избутването на чуждия предмет по-надолу по храносмилателния ѝ тракт. Фиона претърпяла ултразвук и колоноскопия, но нищо не беше открито.

„Ветеринарният персонал опита всички възможни методи, за да ѝ помогне, но въпреки многобройните опити да се свали капачката от тялото на хипопотама, това беше невъзможно", заявиха от зоологическата градина.

Ветеринарните лекари обясняват, че е било изключително трудно да се определи точно къде се е намирала капачката в тялото на Фиона и операцията би била невъзможна, отчасти защото хипопотамите са трудни за анестезиране, както и поради уникалната структура на храносмилателната им система: те имат многокамерен стомах, пригоден за смилане на растителна материя.

„В момента сме в шок. Не очаквахме този резултат. „Тя се бори, докато имаше сили", каза директорът на зоопарка в Синсинати Дейв Джаенике.

Фиона щеше да навърши 10 години в началото на 2027 г. Тя е родена преждевременно през февруари 2017 г., тежейки рекордно ниско - само 13 килограма (малките хипопотами обикновено тежат около 45 килограма при раждане).

Дребосъкът прекара няколко месеца в специално заграждение под 24-часово наблюдение, където за него се грижеха служители на зоопарка, които сформираха група, наречена „Екип Фиона". Те научиха Фиона да ходи и да плува и поддържаха блог, в който описваха нейния напредък.

След раждането на хипопотама, зоологическата градина стартира кампания за продажба на сувенири с изображението на Фиона, като използва приходите, за да я подкрепи. Името на групата „Екип Фиона" скоро се превърна в марка. Ежедневни актуализации бяха публикувани в социалните медии и хиляди хора последваха хипопотама, използвайки хаштага

#TeamFiona, печелейки огромна фен база. Фиона привлече посетители от цял ​​свят в зоопарка в Синсинати.