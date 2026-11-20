Вълк е забелязан да обикаля из селището Никити на полуостров Халкидики, съобщава регионалното издание „Вория". Това е най-малко вторият случай на появата на вълк в населено място в района през последните месеци. Преди това вълчица беше забелязана в Неос Мармарас, където тази есен и миналата година бяха регистрирани нападения над хора.

Животното е заснето в петък вечерта около 22:10 ч. в Никити. На видеозапис, публикуван от сайта halkidikinews.gr, се вижда как жена, преминаваща по улицата, внезапно се изправя срещу вълка. Уплашена, тя бързо се отдалечава в обратна посока.

Малко след това вълкът влиза през незаключена врата в частен двор. Оттам се чуват силни мяукания и крясъци на котка. Когато излиза от имота, хищникът носи животното в устата си и се отдалечава.

По думите на собственика котката лежала на малко столче пред входа на къщата, когато била нападната и отнесена от вълка. Не се съобщава каква е съдбата ѝ.

Случаят е предизвикал тревога сред жителите на Никити, които настояват властите да предприемат мерки, да заловят животното и да го преместят в подходяща естествена среда.

През последните месеци зачестяват съобщенията за появата на предполагаеми вълци в населени места в Северна Гърция, пише БТА.

През септември в Неос Мармарас бяха ухапани малко дете от Сърбия и 46-годишен мъж. Преди година в същото селище вълк нападна и ухапа петгодишно дете. И двата случая се свързват с една и съща вълчица, която се издирва с цел преместването ѝ в център за диви животни.

През юли тази година друго дете на четири години стана жертва на нападение от вълк в района на Солун.