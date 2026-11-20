Нидерландия се противопоставя на нови изключения за държави от ЕС от финансовата помощ за Украйна. Премиерът Роб Йетен настоява всички страни членки да участват в допълнителното финансиране, което се очаква да достигне десетки милиарди евро.

За Хага е „недопустимо" някои държави от ЕС отново да бъдат освободени от задължението да допринасят за финансовата подкрепа на Украйна. Това заяви нидерландският премиер Роб Йетен, като даде да се разбере, че страната му няма да приеме нови изключения, подобни на договорените миналата година за Унгария, Чехия и Словакия.

По този въпрос Нидерландия застава на една позиция с Германия. Двете държави възнамеряват да обвържат финансирането на Украйна с преговорите за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз. Като едни от най-големите нетни вносители в европейския бюджет, Берлин и Хага разполагат със значително влияние в тези преговори.

„Няколко държави, които и без това правят твърде малко, отново търсят извинения, за да получат изключение и през следващите години", заяви Йетен на път към срещата на върха на съюзниците на Украйна в Берлин. По думите му подобен вариант е изключен за Нидерландия и Германия.

Нидерландският премиер определи като разумно предложението на германското правителство бъдещата подкрепа за Украйна да бъде уредена чрез многогодишния бюджет на ЕС. Според позицията на Берлин това би позволило не само да се избегнат нови изключения за отделни държави членки, но и да се ограничи възможността бъдещо френско правителство, ръководено от Марин Льо Пен, да блокира финансовите решения.

Украйна е изправена пред бюджетен дефицит от 70 милиарда евро за 2027 г. Европейският съюз планира да покрие около две трети от тази сума. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предлага необходимите 45 милиарда евро да бъдат осигурени чрез общ заем на ЕС.

Предложението ще бъде обсъдено от европейските лидери на срещата на върха в Брюксел в края на следващата седмица. Фон дер Лайен заяви, че очаква и 27-те държави членки да участват във финансирането.

Новите 45 милиарда евро ще бъдат допълнение към договорения миналата година заем от 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. При предишните обсъждания се разглеждаше възможността Украйна да бъде подпомогната чрез приходите от замразените руски активи. В сегашното предложение обаче този вариант не се споменава.

Нидерландия и Германия традиционно координират позициите си при преговорите за бюджета на ЕС. Приемането му изисква единодушие, а Германия, като най-големия финансов донор на съюза, има значителна тежест в преговорния процес.

Берлин и Хага възнамеряват да използват влиянието си, за да настояват за по-равномерно разпределение на финансовата тежест, пише БТА.

„Ние не сме само нетни донори в бюджета на ЕС, но и най-големите донори на помощ за Украйна", подчерта Йетен. „Така или иначе, ще трябва да разделим сметката."