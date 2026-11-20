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Китай призова Япония да промени позицията си и да коригира „погрешните изявления" по въпроса за Тайван. Призивът на Пекин идва ден след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), проведена в китайския град Шънджън, съобщи Франс прес.

„Неотложната задача пред японската страна е възможно най-скоро да коригира погрешните си изказвания и действия по въпроса за Тайван", заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун по време на редовен брифинг. Той призова Токио също така да възприеме „правилно отношение към историческите въпроси".

Междувременно американският президент Доналд Тръмп е информирал подробно японския министър-председател Санае Такаичи за проведените ден по-рано тристранни разговори с китайския президент Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин, съобщи японската агенция Киодо.

По информация на японското външно министерство Тръмп и Такаичи са провели 20-минутен телефонен разговор, по време на който са потвърдили ангажимента си към американско-японския съюз и общата си визия за свободен и открит Индо-тихоокеански регион, пише БТА.

Двамата лидери участваха в поредица от срещи в рамките на форумите на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, включително среща на Четиристранния диалог за сигурност (КУАД), както и в срещата на върха на АТИС в Шънджън.

Историческата първа тристранна среща между Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин се състоя в кулоарите на форума на АТИС.

След телефонния разговор с американския президент Санае Такаичи заяви пред журналисти, че Япония ще продължи да си сътрудничи със САЩ и с други държави със сходни възгледи за запазването на свободен и открит международен ред.