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Президентът на САЩ Доналд Тръмп е извършил стотици сделки с акции, борсово търгувани фондове и облигации през септември. Инвестирал е в компании като Nvidia, SpaceX и Palantir, чиито дейности са засегнати от решения на неговата администрация. Това показва новоразкритата му финансова декларация, която повдига въпроси за възможен конфликт на интереси.

Документът, публикуван в четвъртък, разкрива, че Тръмп е купил акции на Nvidia за до 380 000 долара само седмици преди скандала, довел до оставката на дългогодишния главен изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуанг. Американският президент е продал и акции на отбранителния изпълнител L3Harris, чиято работа по комуникационната инфраструктура на Федералната авиационна администрация (FAA) е обект на проверка след мащабно прекъсване на въздушния трафик в цялата страна.

Финансовата декларация съдържа данни за общо 751 сделки с акции, борсово търгувани фондове и облигации. Част от тях изглежда са декларирани след установения от федералното законодателство срок.

Покупките на Nvidia съвпадат с периода около скандала с Хуанг

Според преглед на американското издание Newsweek Тръмп е купил акции на Nvidia за до 380 000 долара и е продал книжа на компанията за до 15 000 долара през септември.

На 2 септември президентът е направил две покупки на акции на технологичния гигант на обща стойност до 350 000 долара. На същата дата Nvidia е подписала споразумение за придобиването на платформата за изкуствен интелект Hugging Face за приблизително 12,9 млрд. долара. Компанията обяви публично сделката на следващия ден.

От финансовата декларация обаче не става ясно кога точно са извършени покупките спрямо подписването на споразумението, нито дали инвестиционните мениджъри на Тръмп са разполагали с информация за предстоящата сделка.

Инвестициите привлякоха допълнително внимание заради отношенията на президента с Хуанг, който подаде оставка като главен изпълнителен директор на Nvidia миналата седмица. Това стана на фона на обвинения, свързани с жена, заподозряна от американското разузнаване в шпионаж в полза на Китай.

Според публикация на „Ню Йорк таймс" Тръмп е бил информиран през 2025 г. за отношенията на Хуанг с жената, както и за разузнавателни данни, според които тя е предавала информация на Пекин.

На 9 ноември, в разговор с журналисти в Белия дом, Тръмп заяви, че е „изумен" от обвиненията срещу Хуанг, когото определи като „много висококачествен човек".

Междувременно администрацията на президента взема решения, които могат съществено да повлияят на бизнеса на Nvidia. В понеделник бяха обявени нови ограничения, насочени към предотвратяване на достъпа на китайски компании до усъвършенствани чипове за изкуствен интелект през държави от Югоизточна Азия.

Септемврийските сделки последваха още по-мащабни операции с акции на Nvidia през август. Тогава Тръмп е купил книжа на компанията за до 1,6 млн. долара и е продал акции за до 1 млн. долара.

Продал е и акции на компанията, свързана с авиационния срив в САЩ

В декларацията са посочени и две продажби на акции на L3Harris през септември. Едната, извършена на 1 септември, е на стойност между 50 001 и 100 000 долара.

Компанията поддържа телекомуникационната мрежа на Федералната авиационна администрация на САЩ и е извършвала обновяване на оборудване в обект в Арканзас, свързан с мащабното спиране на въздушния трафик на 13 ноември.

В неделя стана ясно, че прекомерният мрежов трафик е нарушил комуникациите с въздухоплавателните средства и предаването на радарни данни. На пресконференция в събота транспортният министър Шон Дъфи заяви, че разследващите проверяват дали причината е грешка на L3Harris или дефектно оборудване.

Според „Вашингтон поуст" служител на FAA също е контролирал и одобрил работата по оборудването в Арканзас, което допълнително усложнява въпросите за отговорността.

Разследването продължава и към момента не е установено L3Harris да е причинила прекъсването. Продажбите на акциите от страна на Тръмп са извършени повече от два месеца преди инцидента. Няма доказателства, които да свързват сделките с него. L3Harris обаче е сред няколкото компании в портфейла на президента, чийто бизнес зависи от федерални договори и правителствени решения.

Инвестирал е и в SpaceX, Palantir и други технологични гиганти

През септември Тръмп е купил и акции и корпоративни облигации на SpaceX. Трите сделки са на обща стойност до 315 000 долара. Компанията, ръководена от Илон Мъск, има федерални договори за милиарди долари и се нуждае от правителствени разрешения за различни аспекти на космическата си дейност.

Президентът е декларирал сделки и с Palantir, която предоставя технологии на американските отбранителни, разузнавателни и имиграционни агенции, както и с Intel, в която федералното правителство придоби 10% дял през 2025 г.

Сред останалите технологични компании, чиито акции Тръмп е купувал през септември, са Apple, Amazon, Oracle, Netflix и Tesla.

В същото време американският президент не е увеличавал позициите си във всички компании. Според Bloomberg през септември той е бил нетен продавач на акции на отделни дружества, като е намалил инвестициите си в McDonald's, Home Depot и Comcast. Тръмп е купил и близо 100 общински облигации на обща стойност най-малко 18 млн. долара, както и дялове за между 5 и 25 млн. долара във борсово търгувания фонд Vanguard Dividend Appreciation.

Белият дом твърди, че Тръмп няма контрол върху сделките

Белият дом отхвърля съмненията за конфликт на интереси и твърди, че инвестициите на президента се управляват от независими финансови институции.

„Нито президентът Тръмп, нито член на семейството му има възможност да ръководи, влияе или да дава указания за начина, по който се управлява портфейлът, или за момента, в който се купуват и продават инвестиции", заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл в изявление, предоставено по-рано на Ройтерс.

По думите му финансовите институции използват стратегии, които следват утвърдени пазарни индекси, включително Schwab 1000. Самият Тръмп даде подобно обяснение в интервю за предаването „60 минути" на CBS News по-рано този месец.

„Повечето от парите ми са поверени на най-големите компании на Уолстрийт, за да ги инвестират", каза той, като определи сделките като автоматично генерирани от компютърни системи.

„Нямам никаква представа какво, по дяволите, купуват."

Според Ричард Пейнтър, бивш главен юрисконсулт по етичните въпроси в Белия дом по времето на президента Джордж Буш-младши, използването на външни инвестиционни мениджъри не премахва всички рискове. Пред Newsweek той посочва два отделни проблема. Първият е възможността президентът или назначени от него служители да прокарват политики, които повишават стойността на акциите, притежавани от него. Вторият е рискът от търговия с ценни книжа въз основа на съществена непублична правителствена информация.

Вирджиния Кантер, главен юрисконсулт и директор по етика и борба с корупцията в Democracy Defenders Fund, също предупреди за потенциален конфликт на интереси.

По думите ѝ президентът разполага с регулаторни правомощия върху широк кръг индустрии и има ежедневен достъп до информация, способна да повлияе на финансовите пазари. Активната търговия с акции създава впечатление, че при определени сделки може да се използва вътрешна информация или да се насърчават инвестиции в конкретни компании.

Американските президенти и вицепрезиденти са освободени от действието на основния федерален закон за наказателна отговорност при конфликт на интереси, който по принцип ограничава участието на служители в изпълнителната власт в решения, засягащи личните им финанси.

Въпреки това дългогодишните указания на Службата за правителствена етика предвиждат президентите и вицепрезидентите да се държат така, сякаш тези ограничения важат и за тях.

Отделно законът STOCK Act забранява използването на непублична правителствена информация за лична финансова облага и задължава определени държавни служители да декларират сделките си с ценни книжа.

Тръмп може да е пропуснал срока за деклариране на сделките

Времето на подаване на последната финансова декларация повдига и въпроси за спазването на законовите изисквания.

Съгласно STOCK Act сделките с ценни книжа трябва да бъдат декларирани до 30 дни след като лицето е научило за тях, но във всички случаи не по-късно от 45 дни след извършването им.

Тръмп е подписал документа за септемврийските сделки на 1 ноември. Службата за правителствена етика го е получила на 5 ноември, а публично е бил оповестен на 19 ноември.

В декларацията обаче има сделки още от 1 септември, тоест повече от 60 дни преди подписването ѝ. Така част от тях изглежда са декларирани след изтичането на законовия 45-дневен срок.

Публичният документ не посочва дали е поискано удължаване на срока, дали е наложена глоба за закъснение или дали е предоставено освобождаване от санкция.

Обичайната глоба за закъсняло подаване е 200 долара и се прилага, когато декларацията е внесена повече от 30 дни след съответния краен срок, при условие че няма одобрено удължаване или освобождаване.

Според Кантер Тръмп трябва да бъде подложен на същите изисквания като останалите държавни служители. Ако не е получил удължаване от съответния етичен орган, той трябва да плати стандартната глоба. Пейнтър обаче поставя под съмнение дали евентуално нарушение ще доведе до реални последствия за президента, тъй като прилагането на правилата е в правомощията на изпълнителната власт. Публичната декларация не доказва, че забавянето е било умишлено.

Разкритията отново поставят въпроса дали избраните държавни ръководители трябва да имат право да притежават и търгуват с акции на отделни компании, докато вземат решения, засягащи цели индустрии.

Тръмп неведнъж е призовавал за ограничения върху търговията с акции от страна на членовете на Конгреса, въпреки че собственото му инвестиционно портфолио остава активно и през втория му президентски мандат.

Въпреки че финансовите съветници на Тръмп може да определят кога да купуват и продават акции, президентът продължава да взема решения, които могат да повлияят пряко върху компаниите в инвестиционния му портфейл. Именно това оставя нерешени въпросите за възможния конфликт на интереси.