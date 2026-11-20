Австралийската полиция задържа мъж в района на Сидни по подозрение, че е проучвал в интернет начини за изработване на автомобилна бомба и е изтеглял материали, свързани с ислямистко насилие. Това съобщи Асошиейтед прес.

От полицията уточниха, че няма доказателства предполагаемата дейност на задържания да е свързана с наближаващата първа годишнина от терористичната атака на плажа Бондай в Сидни, вдъхновена от групировката „Ислямска държава".

На 14 декември миналата година двама нападатели откриха огън по хора, събрали се на плажа Бондай, за да отбележат еврейския празник Ханука. При атентата загинаха 15 души, а други 40 бяха ранени.

Задържаният е 35-годишният Новроз Райед Амин от югозападното предградие на Сидни Ингълбърн. Срещу него са повдигнати обвинения за събиране на информация, която би могла да бъде използвана за подготовка на терористични актове, както и за притежание на материали, свързани с ислямистко насилие, изтеглени от интернет. Това съобщи заместник-комисарят на Австралийската федерална полиция Хилда Сирек.

По думите ѝ прокуратурата ще представи доказателства, че мъжът е проучвал начини за изработване на самоделно взривно устройство, предназначено за монтиране на автомобил. Според разследващите подобно устройство е можело да бъде използвано при евентуален терористичен акт.

Австралийското законодателство предвижда общо максимално наказание от 20 години затвор за двете обвинения.

Амин се яви днес пред градския съд в Кемпбелтаун. От съдебните документи става ясно, че той не е направил изявление и не е поискал промяна на мярката си за неотклонение. Мъжът остава в ареста, а следващото заседание по делото е насрочено за 26 ноември.

Хилда Сирек обясни, че операцията по задържането е била проведена именно сега, тъй като разследващите вече разполагали с достатъчно доказателства. Тя подчерта, че решението не е било продиктувано от непосредствена заплаха за обществото.

Според заместник-комисаря заподозреният вероятно е действал сам. Сирек специално уточни, че няма данни предполагаемите престъпления да са свързани с годишнината от нападението на плажа Бондай, която наближава, пише БТА.

Атаката от миналия декември беше най-тежката масова стрелба в Австралия за последните 30 години. Единият от нападателите – Саджид Акрам, беше убит от полицията на място. Неговият 24-годишен син Навид Акрам беше ранен и предстои да бъде съден по 78 обвинения.

В рамките на полицейската операция днес са извършени общо 10 обиска в района на Сидни. Задържани са още двама души – единият по обвинения за престъпления, свързани с оръжия, а другият за възпрепятстване на работата на полицията.