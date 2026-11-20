Проливни дъждове предизвикаха наводнения в няколко населени места в Херцеговинско-неретванския кантон в Южна Босна и Херцеговина. Пожарникари са извършили множество спасителни и аварийни дейности, включително отводняване на сгради и пътища и изваждане на закъсали във водата автомобили. Това съобщи Оперативният център на кантоналната служба за гражданска защита, цитиран от телевизия Ен1.

Най-сериозна е била ситуацията в Чаплина, където пожарникарите са реагирали на множество сигнали и са отводнили 14 обекта в града и близките села. На три пъти се е наложило да изваждат автомобили от наводнени улици. Заради интензивните валежи екипите са почиствали и отпушвали и дъждоприемните шахти.

В Мостар пожарникарите са изпомпвали вода от наводнено мазе. По-късно екипите са реагирали и на пътнотранспортно произшествие, причинено от неблагоприятните метеорологични условия.

Проливният дъжд в района на Доня Ябланица, съчетан с извършвани строителни дейности, е предизвикал свличане на земна маса и подкопаване на терена под жилищна сграда. На място са изпратени пожарникари и служители на гражданската защита, които са установили последствията от срутването.

Няколко реки в района са преминали критичните нива. При село Хумац река Требижата е достигнала 282 сантиметра при критична граница от 280 сантиметра. Река Буна при едноименния измервателен пункт е била с ниво 271 сантиметра – с 6 сантиметра над определения праг. В Мостар нивото на река Радоболя е достигнало 80 сантиметра при критична стойност от 75 сантиметра.

Междувременно силни пориви на вятъра са причинили материални щети и в град Бихач. Повредена е покривната конструкция на местния Културен център, а паднали части от нея са засегнали и електрическата инсталация, съобщава БТА.

Заради нанесените щети Радио Бихач временно е преустановило излъчването на програмата си. Ремонтните дейности вече са започнали, като се очаква радиото скоро да възстанови предаванията си, съобщава Ен1.