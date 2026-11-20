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Най-малко осем души са загинали, а 28 са ранени при масирана руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. Това съобщи украинският премиер Сергий Корецки, цитиран от Ройтерс.

Шестима от загиналите са жертви на ударите по Киев, уточни Корецки.

По-рано кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи, че три моста над река Днепър са били поразени от руски ракети.

Атаката идва ден след като руският президент Владимир Путин обеща тежък ответен удар заради поредното нападение на Украйна срещу Кримския мост. По думите му мостът, свързващ Русия с анексирания Кримски полуостров, е бил атакуван за трети път в рамките на една седмица.

Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат съобщи тази сутрин, че през нощта руските сили са изстреляли по украинска територия до 100 ракети. По предварителни данни една от тях вероятно е навлязла във въздушното пространство на Полша, предаде Укринформ.

„Станахме свидетели на една от най-мощните атаки. Предварителните данни показват, че са използвани 80 крилати и до 20 балистични ракети, както и около 400 дрона", заяви Игнат в телевизионно обръщение.

По думите му първоначално са били изстреляни ракети „Калибър", последвани от крилати ракети Х-101 от северните и южните райони. Основната част от крилатите ракети са били насочени към западните области на Украйна.

Игнат посочи, че руските удари са били насочени към различни обекти, като сред основните цели отново е била енергийната инфраструктура. Балистичните ракети са били насочени предимно към Киев, Киевска област и мостове, пише БТА.

Междувременно говорителят на украинските военноморски сили Дмитро Плетенчук съобщи, че Русия за първи път от шест месеца е разположила военни кораби в Черно море. Според него над 20 от ракетите, използвани при нощната атака, са били изстреляни именно оттам.