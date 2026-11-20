Проучването обяснява тази промяна с високите равнища на раждаемост и прогнозира, че през 2070 г. броят на мюсюлманите ще достигне до 3,6 милиарда

Изследователският център „Пю" прогнозира, че ислямът ще изпревари християнството и ще се превърне в най-разпространената религия в света до средата на следващото десетилетие, благодарение на факта, че раждаемостта сред мюсюлманите надвишава тази на последователите на всяка друга религия.

Проучването на центъра отбелязва, че християнството е запазило позицията си на най-голямата религия в света в продължение на векове, но броят на мюсюлманите нараства много по-бързо, като се очаква той да достигне 2,57 милиарда души до 2035 г., спрямо 2,52 милиарда християни през същата година.

Ако настоящите тенденции продължат, броят на мюсюлманите до 2070 г. ще достигне около 3,6 милиарда души, надминавайки броя на християните, който ще достигне 3 милиарда. Тогава мюсюлманите ще съставляват най-голямата част от световното население, тъй като делът им ще се повиши до 37 процента от 26 процента през 2020 г. От друга страна, се очаква делът на християните да остане стабилен на около 29 процента, което ще постави християнството на второ място в света по брой последователи.

Раждаемостта е един от най-значимите фактори

Проучването приписва тази промяна предимно на високите равнища на раждаемост в ислямския свят, като средната стойност достига 3,1 деца на всяка мюсюлманка, спрямо 2,5 деца на всяка християнка между 2020 и 2025 г., Докато при останалите религиозни групи, взети заедно, средният брой раждания е 1,6 деца на жена, което е под минималния праг от 2,1 деца, необходим за поддържане на поколенията.

Центърът, който е независим изследователски институт със седалище във Вашингтон, смята, че естественият прираст на населението остава основният фактор за промяната в демографската структура на мюсюлманите и християните, но преминаването от една религия към друга също ще играе роля в тази промяна.

Въз основа на предишните тенденции както ислямът, така и християнството ще загубят повече последователи поради преминаването към друга религия, повече от тези, което ще спечелят, но се очаква мюсюлманите да загубят значително по-малко – до осем милиона между 2020 и 2070 г., в сравнение със 105 милиона за християните.

Очаква се общото население на света да нарасне с 29 процента между 2020 и 2070 г., като ислямът и християнството ще бъдат единствените две религиозни групи, които ще следват този темп на растеж или ще го надминат, с ръст съответно от 80 процента и 30 процента.

Хиндуистите, евреите и будистите

Броят на индуистите в абсолютни цифри ще се увеличи, но делът им от световното население ще бъде малък и ще достигне 13,6% през 2070 г. Очаква се евреите да следват подобна структура, като делът им ще достигне 0,17% през същата година, а броят и делът на будистите се очаква да намалеят до 2,5%.

Очаква се останалите религии, взети заедно – включително бахаизъм, даоизъм, джайнизъм, сикхизъм и различни местни вярвания – да отбележат леко увеличение на броя на последователите си, докато делът им ще спадне до по-малко от 2 процента от световното население до 2070 г.

Проучването прогнозира, че делът на хората, които не изповядват никаква религия – атеисти и агностици – ще намалее рязко от 24 процента от световното население през 2020 г. до 17 процента през 2070 г.

Географското разпределение на религиите ще претърпи коренна промяна – до 2070 г. християнството ще бъде най-разпространената религия в САЩ, но няма да бъде религията на мнозинството, а Демократична република Конго ще изпревари САЩ като страната с най-голямата християнска общност.