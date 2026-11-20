Все повече руски региони въвеждат ограничения върху продажбите на бензин и дизелово гориво заради новата вълна от украински атаки срещу петролни рафинерии. Това съобщават местни медии и представители на властите, цитирани от Ройтерс.

Ударите с дронове са довели до спад от 45% в общия обем на преработвания суров петрол в руските рафинерии от края на октомври насам, показват данни на източници от петролния бранш.

Намаленият производствен капацитет може да засегне не само вътрешното снабдяване, но и доставките на горива за международните пазари. Същевременно Русия може да срещне затруднения при изпълнението на договореностите за износ на дизелово гориво за САЩ и други държави.

По принцип Русия е сред големите износители на горива, но през лятото се наложи да внася, включително от Индия, заради сериозен недостиг и проблеми със снабдяването. Причините бяха съчетание от повишеното сезонно потребление и последствията от предишни украински удари по рафинерии. Атаките са част от стратегията на Киев за засилване на натиска върху Москва с цел прекратяване на войната.

Сред най-засегнатите райони е Кримският полуостров, анексиран от Русия през 2014 г. Там ограниченията върху продажбите на горива бяха въведени още преди поредицата от украински удари тази седмица. При тях бяха нанесени сериозни щети на пътното платно на стратегическия Кримски мост, който свързва полуострова с руската територия.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че от вчера на редица бензиностанции е ограничено количеството бензин, което може да бъде закупено. Шофьорите могат да зареждат автомобилите си до пълен резервоар, а покупките в туби са ограничени до 20 литра.

По думите на Развожаев мярката цели да предотврати масовото изкупуване на гориво в големи количества, което води до образуване на опашки и затруднява снабдяването на останалите потребители.

Ограничения са въведени и в сибирския град Томск. От миналата седмица там всеки автомобил може да зарежда най-много 30 литра бензин или 50 литра дизелово гориво, съобщиха местните власти.

В град Пенза, разположен на около 770 километра югоизточно от Москва, от вчера е в сила ограничение от 50 литра бензин и 200 литра дизелово гориво на автомобил, пише БТА.

Подобни мерки са въведени по-рано този месец и в най-малко шест други руски региона, което показва разширяването на проблемите със снабдяването с горива в страната.