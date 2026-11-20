Над 3000 тона земна маса са изнесени при продължаващите археологически проучвания и реставрационни дейности в историческите тунели под базиликата „Света София" в Истанбул. Храмът, който в момента отново функционира като джамия, крие обширна подземна мрежа от помещения и проходи. Това съобщи турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, цитиран от вестник „Таквим".

По думите на министъра, който е посетил обекта, в момента се осъществява най-мащабната реставрация на „Света София" в историята на Турция. Предвижда се след приключване на дейностите около 420 метра от разкритите подземни съоръжения да бъдат достъпни за посетители.

„Първият етап от проучванията на подземните нива започна през декември 2024 г., а вторият етап, включващ същинското разчистване и укрепване, стартира през декември 2025 г. В районите на Везир бахче (Везирската градина) и Западната градина са изнесени общо около 3000 тона натрупана пръст и насипни материали", заяви Ерсой.

В района на Западната градина археолозите и реставраторите са разкрили шест подземни помещения и девет свързани с тях тунела. В миналото те са били част от системата за водоснабдяване и отводняване на града.

Седем от тунелите вече са напълно почистени, като общата дължина на разкритите участъци достига 420 метра. Най-дългият от тях – „Тунел-4", е с дължина 180 метра. Той преминава успоредно на входната фасада с наклон от 3% и според първоначалните предположения може да е бил свързан с древен римски път.

Успоредно с археологическите дейности се извършва и мащабно укрепване на подземните конструкции. В две помещения и два тунела са възстановени повредени сводове с материали, идентични с използваните при първоначалното строителство.

В „Тунел-4" вече е укрепен участък с дължина 50 метра чрез специални елементи от неръждаема стомана. Подобни дейности продължават и по 90-метров участък от „Тунел-5".

При проучванията във Везир бахче археолозите са изследвали изцяло и подземен гробищен комплекс с централна зала с размери 8 на 8 метра. Екипите са достигнали до 1,5 метра под затрупаното със земна маса подово ниво, където са открити строителни останки, датиращи от период преди изграждането на базиликата.

Министър Ерсой подчерта, че проектът има за цел не само да съхрани историческия паметник, но и да направи достъпно за обществеността неговото скрито подземно наследство.

След приключване на реставрацията и при гарантиране на необходимите условия за безопасност и опазване на археологическите структури ще бъде разработен специален експозиционен проект. Предвижда се подходящи участъци от 420-метровата подземна мрежа и галериите под „Света София" да бъдат отворени за посетители, пише БТА.

Подземната инфраструктура включва проходи, водопроводи, цистерни и сводести галерии. Повечето съоръжения датират от IV–VI век, от византийската епоха, като част от тях са изградени едновременно с базиликата или дори преди нея. През османския период подземните структури са били поддържани и разширявани.

Основната им функция е била да отвеждат дъждовните води и влагата далеч от основите на монументалната сграда. Системата е осигурявала и естествена вентилация, предпазваща конструкцията от натрупване на влага.