Русия категорично отхвърля възможността Украйна да получи гаранции за сигурност по модела на НАТО. Всяка форма на фактическо или частично членство на Киев в западния военен алианс е напълно неприемлива за Москва. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от руски държавни медии и Ройтерс.

Изявлението му идва ден след като френският президент Еманюел Макрон призова на срещата на „Коалицията на желаещите" в Берлин разговорите за евентуалното членство на Украйна в НАТО да бъдат подновени.

Специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър, който също участва в срещата, заяви, че заедно със своя колега Стив Уиткоф са убедили руската страна да приеме принципа, че гаранциите за сигурността на Украйна могат да бъдат основани на член 5 от Северноатлантическия договор.

Този член предвижда, че въоръжено нападение срещу една държава членка на НАТО се разглежда като нападение срещу всички съюзници, които поемат ангажимент да предприемат необходимите действия за оказване на помощ.

„Бих искал да подчертая, че дори намирането на формула за привидно членство на Киев в НАТО или търсенето на каквото и да било „креативно" решение в тази област е неприемливо за нас", заяви Рябков, цитиран от ТАСС.

Той подчерта, че Москва разглежда въпроса за гаранциите за сигурност преди всичко през призмата на собствената си национална сигурност.

„Що се отнася до Украйна, тя трябва да признае нашето искане да не бъде допускана до НАТО. След като това стане, смятам, че въпросът за създаването на гаранции за сигурност може да бъде обсъден", уточни руският заместник-министър.

Рябков заяви още, че Москва не изключва възможността за диалог, но категорично отхвърля всеки вариант за присъединяване на Украйна към Северноатлантическия алианс.

Той потвърди също, че се подготвя посещение на представители на Великобритания, Германия и Франция в Москва, пише БТА.

Ден по-рано руският президент Владимир Путин съобщи, че Русия е предложила на европейските пратеници да посетят страната, за да изложат и изяснят позициите си по украинския въпрос. Целта е това да се случи преди определянето на формата за следващия етап от преговорите.