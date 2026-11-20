"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Летището в Генуа, в италианската област Лигурия, беше затворено за два часа в четвъртък вечерта заради забелязани дронове в района. Това съобщиха италиански медии, цитирани от Франс прес.

Безпилотните летателни апарати са били забелязани около 20:00 ч. местно време в района източно и западно от пистата за излитане и кацане.

По информация на префектурата в Генуа става дума за три или четири дрона, оборудвани с червени светлини. Те са били засечени от контролната кула на летището.

При пристигането на полицейските служители в района обаче безпилотните апарати вече били изчезнали. Заради инцидента полетите от и до летището са били временно преустановени за около два часа, съобщи БТА.

Подобни случаи с неидентифицирани дронове бяха регистрирани през последните години и около други европейски летища, сред които тези в Брюксел и Мюнхен. Наскоро подобен инцидент беше съобщен и в германския град Лайпциг.