Мароканската полиция арестува мъж, издирван от италианските власти, който се представял за български гражданин с фалшиви документи за самоличност. При задържането му станало ясно, че той използвал подправена българска самоличност, за да избегне проверките на органите за сигурност, съобщават марокански медии.

Истинската самоличност на мъжа била установена чрез базите данни на Интерпол. Проверката показала, че той е издирван от италианското правосъдие и от януари 2025 г. е обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол, пише Мorocco World News.

При операцията полицията извършила обиск и иззела от него документи за самоличност, лични книжа и фалшива европейска шофьорска книжка. Според предварителните данни мъжът се опитал да използва подправените документи, за да избегне проверките за сигурност.

Той е задържан под стража до провеждането на съдебно разследване за престъпленията, в които е заподозрян на територията на Мароко. Сред тях са подправяне на документи, използване на фалшиви документи и незаконно пребиваване в страната.

Службата на Интерпол в Рабат, която функционира към Главната дирекция за национална сигурност на Мароко (DGSN), ще задейства необходимите процедури за международно сътрудничество и евентуалната екстрадиция на мъжа.

Случаят идва на фона на засиленото сътрудничество между Мароко и Интерпол. Според доклад, представен от страната през октомври на заседание на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз със генералния секретар на Интерпол, между 2015 и 2025 г. Мароко е съдействало за ареста на 855 издирвани лица.

От тях 467 са чуждестранни граждани, задържани на мароканска територия, а 388 са лица, издирвани от мароканското правосъдие и арестувани в чужбина. За същия период страната е обработила над 52 900 информационни запитвания.

По време на срещата мароканската делегация потвърди ангажимента на страната към разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността в Африка и на международно ниво. Партньорството на Мароко с Интерпол датира от 1957 г., когато страната се присъединява към международната полицейска организация.