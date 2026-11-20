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Естония ще затвори граничните си пунктове с Русия за най-малко шест месеца, считано от 1 декември. Решението е взето по съображения за сигурност, съобщи правителството в Талин, цитирано от Ройтерс.

По-рано тази седмица балтийската държава обяви, че от следващия месец ще преустанови работата на всички гранични пунктове с Русия. Повод за решението стана предполагаем палеж на естонска отбранителна компания, за който Талин обвини Москва.

Първоначално естонските власти не посочиха колко време ще останат затворени граничните пунктове, пише БТА. Сега правителството уточни, че ограничението ще бъде в сила за период от поне шест месеца.