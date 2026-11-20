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Обща 24-часова стачка в Италия започна днес с шествия и протести на работници и студенти в големите градове на страната, предаде АНСА.

Недоволството е насочено срещу правителството и проектобюджета за 2027 г., поскъпването на живота, както и проблемите в училищата и образователната система.

В Рим започна протестно шествие, организирано от синдикатите и водено от профсъюзния лидер Маурицио Ландини. Той отправи остри критики към управляващите и финансовата им политика.

„Правителството изглежда малко объркано. Дълбоко в себе си те знаят също толкова добре, колкото и всеки друг, че този проектобюджет е отвратителен", заяви Ландини.

В демонстрацията в италианската столица се включи и Ели Шлайн, секретар на опозиционната левоцентристка Демократическа партия.

Хиляди протестиращи излязоха по улиците на Милано, Неапол, Генуа, Болоня, Бари и Торино. В Торино в шествието се включиха работници, студенти и представители на различни граждански, радикални и университетски движения, сред които и групи, свързани с антикапиталистическия център „Аскатасуна".

Стачката се очаква да предизвика затруднения в работата на училищата, здравните заведения и обществения транспорт. Въздушният и железопътният транспорт обаче не са засегнати от протестната акция.

24-часовата стачка обхваща както обществения, така и частния сектор, включително образованието, здравеопазването, местния обществен транспорт, пристанищата и таксиметровите услуги.

Автобусите, трамваите и метрото ще се движат по предварително определени графици, като часовете на обслужване ще варират в отделните градове.

Ландини заяви, че протестите ще продължат и през следващите дни, независимо от постигнатата според него висока мобилизация.

„Дори след ден като днешния, който още от самото начало се оказа наистина значим успех, ние няма да спрем. Ще продължим напред и през следващите дни, като запазим мобилизацията си по площадите", подчерта профсъюзният лидер.

По думите му протестите показват, че италианците настояват проблемите им да бъдат чути и очакват конкретни решения.

„Днешният ден показва, че хората искат да бъдат чути. Те изискват отговори на своите нужди. Затова смятам, че цялата политическа върхушка трябва да обърне сериозно внимание и да се вслуша в това, което се случва в страната, а също и в Европа", добави Ландини.