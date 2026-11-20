На 33-тата неформална среща на лидерите на АТИС в Шънджън бе единодушно приета „Декларацията на лидерите на АТИС за 2026 г." и бе постигната амбициозна, прагматична и всеобхватна „Визия на лидерите на АТИС за 2026 г. в Шънджън", като бяха публикувани три документа с резултати в областта на търговията, свързаността и иновациите. Редица плодотворни постижения свидетелстват, че икономическото сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион е достигнало нов връх.

Китайският председател Си Дзинпин ясно постави за цел да се насърчи изграждането на Азиатско-тихоокеанска общност, основана на сътрудничество и взаимна подкрепа, отвореност и интеграция, иновации и приобщаващо развитие, като заяви, че Китай е готов да работи ръка за ръка с всички страни за изграждането на „четирите греди и осемте стълба" на Азиатско-тихоокеанската общност, и подробно разясни тяхното богато съдържание.

„Четирите греди" са икономиката и търговията, свързаността, иновациите и развитието; „осемте стълба" са Азиатско-тихоокеанската зона за свободна търговия, физическата свързаност на инфраструктурата, регулаторната свързаност, сближаването на хората, както и цифровата икономика, нововъзникващите технологии, изграждането на капацитет и устойчивият растеж.

Постигането на „Визията от Шънджън" по време на тази среща показва, че всички страни са готови да преодолеят различията си и да тласнат Азиатско-тихоокеанската общност към нов етап на съществено развитие. С Шънджън като нова отправна точка Китай е готов да върви решително напред към целта за Азиатско-тихоокеанската общност заедно с всички икономики, като допринесе още повече за мира и развитието в света.