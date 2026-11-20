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Полша обвини Русия в поредно нарушение на въздушното си пространство, след като през нощта на нейна територия са паднали три обекта – вероятно две ракети и един дрон. Това съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

„Имаше нарушение на полското въздушно пространство, навлизане на обекти от Руската федерация", заяви министърът на пресконференция.

По думите му един от обектите е бил крилата ракета Х-101. Вторият също вероятно е ракета, а третият най-вероятно представлява безпилотен летателен апарат с реактивен двигател.

„Ставаме свидетели на поредната провокация от страна на Русия", подчерта Кошиняк-Камиш. Той обърна внимание и на факта, че днес в Полша се провеждат военни учения на „Коалицията на желаещите".

Според министъра присъствието на министрите на отбраната на Франция, Великобритания и балтийските държави, както и на осем началници на генералните щабове, включително представители на ключови съюзници на Полша, поставя под съмнение случайния характер на случилото се.

Кошиняк-Камиш увери, че планираните военни маневри ще се проведат по график. Полша ще поиска и допълнителна подкрепа от НАТО за укрепване на сигурността по източния фланг на Алианса.

По-рано днес полският вътрешен министър Марчин Кервински съобщи в социалната мрежа Екс, че във връзка с нарушенията на въздушното пространство се извършват проверки и операции на три места – в Рудник над Санем и Молодич в Подкарпатско воеводство, както и в Нови Липовец в Любелско воеводство.

Премиерът Доналд Туск заяви, че на местата, където са паднали обектите, работят служители на службите за сигурност. Той увери, че към момента няма непосредствена опасност от въздуха.

В полското министерство на отбраната е сформиран кризисен екип, а президентът Карол Навроцки получава информация в реално време за развитието на ситуацията, съобщиха официални представители, пише БТА.

Подобен инцидент беше регистриран и през юли, когато ракета наруши полското въздушно пространство и падна близо до село Тарнава Колония в Любелско воеводство.

Нарушаването на полското въздушно пространство идва на фона на масираната руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат съобщи, че Русия е изстреляла срещу страната 80 крилати и до 20 балистични ракети, както и около 400 дрона.