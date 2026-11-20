Гръцкото правителство внесе в парламента проектобюджета на страната за 2027 г., който предвижда икономически растеж от 2,3%, инфлация от 2,8% и първичен бюджетен излишък от 3,2%, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Въпреки неблагоприятната международна обстановка се очаква гръцката икономика да продължи да се развива със значително по-висок темп от средния за еврозоната. Според бюджетната прогноза растежът през 2027 г. ще надхвърли очакваните 2% за настоящата година.

Номиналният брутен вътрешен продукт (БВП) се очаква да достигне 263,4 млрд. евро през 2026 г., а през следващата година да нарасне до 275,9 млрд. евро.

Инфлацията, която през тази година се прогнозира да бъде 4%, се очаква да се забави до 2,8% през 2027 г. Предвижда се инвестициите да нараснат със 7,7% през 2026 г. и със 7,9% през 2027 г. За сравнение, очакваният ръст на инвестициите в еврозоната е съответно 1% и 1,4%.

Положителна тенденция се очертава и на пазара на труда. Според прогнозите безработицата в Гърция ще намалее от 8,4% през 2026 г. до 7,9% през 2027 г. Ако очакванията се оправдаят, това ще бъде най-ниското равнище от 2008 г. насам.

Първичният бюджетен излишък се очаква да достигне 3,6% от БВП през 2026 г., а през 2027 г. да се понижи до 3,2%. Общият бюджетен резултат на сектор „Държавно управление" се прогнозира да бъде съответно 0,6% и 0,1%.

Предвижда се и намаляване на държавния дълг спрямо размера на икономиката – от 135,8% от БВП през 2026 г. до 128,5% през 2027 г.

Данъчните приходи в бюджета са планирани на 77,95 млрд. евро, което е с 1,82 млрд. евро повече спрямо очакваните постъпления за 2026 г. Разходите се предвижда да възлязат на 85,78 млрд. евро, или с 2,12 млрд. евро по-малко в сравнение с планираните за настоящата година, пише БТА.

Проектобюджетът включва и нови мерки на обща стойност 2,28 млрд. евро. Те са насочени към увеличаване на разполагаемите доходи на домакинствата, насърчаване на инвестициите, социална подкрепа и подобряване на енергийната автономност на страната.