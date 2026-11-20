Великобритания и Европейският съюз се договориха за нов етап в отношенията си след Брекзит, който предвижда облекчаване на пътуванията и работата на младите хора, улесняване на търговията и свързване на системите за търговия с въглеродни емисии. Споразумението беше постигнато на среща на върха в Брюксел, съобщи канцеларията на британския премиер Анди Бърнам, цитирана от Ройтерс и ДПА.

Двете страни са договорили график за въвеждане на схема за мобилност на младите хора, споразумение за санитарните и фитосанитарните изисквания, както и свързване на системите си за търговия с въглеродни емисии. Подробностите ще бъдат представени в съвместно изявление по-късно днес, пишат БТА.

Новата схема за мобилност ще позволи на млади британци и граждани на ЕС да пътуват през Ламанша, за да учат или работят от другата страна, без да попадат под действащите визови ограничения.

Предвижда се също да бъдат облекчени проверките и документацията при търговията с определени животински и растителни продукти. Свързването на системите за ценообразуване на въглеродните емисии пък ще позволи взаимно признаване на квотите.

снимка: Ройтерс

Прилагането на договорените мерки обаче зависи от постигането на допълнително споразумение за намаляване на таксите за обучение на студентите от ЕС във Великобритания. В момента те плащат значително повече от британските си колеги, тъй като се третират като чуждестранни учащи. Очаква се преговорите по въпроса да приключат в следващите шест месеца.

Това е втората среща на върха между ЕС и Великобритания след официалното оттегляне на страната от Съюза през 2020 г. В Брюксел се срещнаха председателят на Европейския съвет Антонио Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Анди Бърнам.

Договореностите идват на фона на подновените дебати във Великобритания за евентуално повторно присъединяване към ЕС. Бившият министър на отбраната Дейвид Лами предложи връщането в Съюза да бъде включено в предизборната програма на Лейбъристката партия за следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат най-късно до 2029 г.

Засега обаче повторното членство не се очертава като непосредствена перспектива. То би изисквало продължителни преговори и единодушното одобрение на всички държави членки.

Великобритания стана първата страна в историята, напуснала Европейския съюз. Брекзит не доведе до очакваното преодоляване на обществените разделения в страната, а според редица оценки е сред факторите, оказали негативно влияние върху икономическото ѝ развитие.