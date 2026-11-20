Двама високопоставени сръбски военни – директорът на Агенцията за военна сигурност (ВБА) генерал-лейтенант Джуро Йованич и командирът на специалния отряд на Военната полиция „Кобра" бригаден генерал Дарко Джошич, прекратяват професионалната си военна служба и се пенсионират. Това потвърди Министерството на отбраната на Сърбия, цитирано от националната телевизия РТС.

В съобщение, публикувано вчера, ведомството уточнява, че двамата генерали са освободени от длъжност с решение на изпълняващия длъжността президент. Като основание са посочени кадровите потребности на армията.

От Министерството на отбраната подчертават, че прекратяването на професионалната военна служба с придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не се извършва по лично искане на военнослужещите. Изключение се допуска в случаите, когато службата на офицер или подофицер е удължена по негово желание след изпълнение на законовите условия за пенсиониране или при наличие на основания, предвидени в Закона за пенсионното и инвалидното осигуряване.

В изявлението си министерството призова медиите и обществените личности да не разпространяват сензационна, неточна, непълна или непроверена информация за системата на отбраната. Според ведомството подобни публикации, особено когато идват от некомпетентни източници, не допринасят за предоставянето на достоверна информация на сръбските граждани, съобщи БТА.

По-рано представители на „Студентска листа", която спечели парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври, призоваха за оставки на ръководителите на силовите структури в страната, припомня РТС.