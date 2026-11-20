Министрите на медиите, културата и спорта на държавите от Европейския съюз обсъждат днес в рамките на заседание на Съвета на ЕС предложението за нов регламент за защита на децата в интернет – EU Kids Act, съобщи австрийската информационна агенция АПА.

„В социалните мрежи децата ежедневно се сблъскват с нереалистични стандарти за красота, възхваляване на насилието, дезинформация и манипулации. В същото време големите международни дигитални компании увеличават печалбите си, без да поемат достатъчно отговорност", заяви австрийският държавен секретар по въпросите на културата и спорта Михаела Шмит.

Предложението на Европейската комисия, представено през септември тази година, предвижда забрана за създаване на профили в социалните мрежи от деца под 13-годишна възраст. За младежите над 15 години ще бъде разрешено самостоятелното регистриране на профили, докато за възрастовата група между 13 и 15 години се предлага въвеждането на специални „минипрофили", управлявани от родители или настойници.

Те ще позволяват на подрастващите да използват социални мрежи и видеоплатформи, чието съдържание е подходящо за възрастта им, но при определени ограничения.

Още през лятото Австрия представи пред Европейската комисия свой законопроект за ограничаване на достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Брюксел обаче отложи с една година прилагането на предложената национална уредба, за да не се стигне до разпокъсване на единния европейски пазар. Така законът може да влезе в сила най-рано в края на юли следващата година, без да създава риск от процедура за нарушение на правото на ЕС, отбелязва АПА, цитирана от БТА.

Австрия настоява за по-бързи действия както на национално, така и на европейско равнище. „Всичко това се случва за сметка на нашите деца. Представихме национална правна уредба, която може да бъде приложена сравнително бързо. Ако е необходима подобна регулация и на европейско ниво, тя трябва да бъде приета възможно най-скоро, за да гарантира адекватна защита на децата", подчерта Михаела Шмит.

На днешното заседание не се очаква министрите да вземат конкретни решения. Ирландското председателство на Съвета на ЕС ще представи доклад за напредъка по разглеждането на законодателното предложение на Европейската комисия.

Ирландският министър на културата, комуникациите и спорта Чарли Макконалог заяви, че е важно децата да могат да се възползват от възможностите на дигиталния свят, като същевременно бъдат защитени от неговите рискове. По думите му ЕС трябва да ускори работата по регламента.

Европейският комисар по технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен също подчерта необходимостта от баланс между достъпа до информация и безопасността на децата в интернет. Според нея непълнолетните трябва да могат да общуват с приятелите си и да използват онлайн ресурсите, но съдържанието трябва да бъде съобразено с възрастта им.

Сред основните принципи на бъдещото законодателство ще бъде концепцията за „сигурност чрез дизайн". Тя предвижда онлайн платформите да бъдат задължени да въвеждат механизми за проверка на възрастта, които гарантират и защитата на личните данни. Предвижда се също установяването на единни възрастови ограничения за достъп до дигиталните услуги в целия Европейски съюз.