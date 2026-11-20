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Русия е нанесла масирана въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ и тази сутрин, като е използвала над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, включително 27 балистични. При нападението са загинали осем души, а други 30 са ранени. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

В публикация във Фейсбук Зеленски посочи, че е провел конферентен разговор с представители на военното командване и правителството, по време на който са били обсъдени последиците от руските удари.

По думите му атаките са засегнали множество градове и области в страната, като основните цели са били обекти от гражданската инфраструктура, от съществено значение за ежедневието на населението.

Сред поразените обекти са енергийни съоръжения и транспортна инфраструктура, включително мостове над река Днепър и железопътни обекти. Ударени са също електрически подстанции и електропроводи, свързани с работата на украинските атомни електроцентрали и електроенергийните връзки със съседни държави от ЕС. Нанесени са щети и на жилищни сгради.

Зеленски съобщи, че руските сили са използвали и ракети с касетъчни бойни глави. Той определи нападението като едно от най-мащабните досега и обърна внимание на тактиката на последователни ракетни удари през интервали от 20 до 30 минути.

Според украинския президент тази стратегия е затруднила работата на спасителните екипи, гасенето на пожарите и възстановяването на повредените съоръжения. Той посочи, че при част от атаките са били нанасяни повторни удари, докато специалисти вече са оценявали първоначалните щети.

Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали общо 79 крилати ракети. Зеленски похвали действията на военнослужещите и специално отбеляза приноса на бойните самолети F-16, „Мираж" и МиГ.

Президентът обаче подчерта, че противодействието на балистичните ракети остава сериозно предизвикателство за украинската армия. Според него възможностите за защита от подобни оръжия зависят в значителна степен от доставките на ракети от международните партньори на Киев.

Междувременно в цялата страна вече са започнали възстановителни дейности по енергийната и останалата засегната инфраструктура, където условията за сигурност позволяват това. Министърът на енергетиката и други представители на правителството са докладвали за мащаба на разрушенията и необходимите ресурси за ремонтите, пише БТА.

Припомняме, че при руските удари през нощта на 19 срещу 20 ноември в Киев бяха повредени съоръжения на столичното водоснабдително дружество „Киевводоканал".

Ракетните атаки са нанесли щети и на три моста в украинската столица – Подолско-Воскресенския, Дарницкия и Южния мост.

Сериозно засегната е и енергийната инфраструктура, включително електрически подстанции на националния електроенергиен оператор „Укренерго". Заради нанесените поражения в Полтавска и Харковска област са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.