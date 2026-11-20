Бившият френски премиер Доминик дьо Вилпен официално обяви днес, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите през 2027 г. Той се представи като алтернатива на традиционните политически партии, които според него носят отговорност за „упадъка" на страната, предаде Франс прес.

„Аз съм кандидат за президентските избори през 2027 г.", заяви Дьо Вилпен по време на пресконференция в Париж.

На международната политическа сцена той остава най-разпознаваем с позицията си срещу войната в Ирак през 2003 г. Тогава, в качеството си на външен министър на Франция, Дьо Вилпен произнесе знакова реч пред ООН, в която се противопостави на военната интервенция, водена от САЩ.

Макар фактически да води предизборна кампания от няколко месеца, политическата му подкрепа остава ограничена. Според социологически проучвания от началото на ноември той събира едва 3% от гласовете.

Критиците му поставят под въпрос и дейността му извън политиката през последните две десетилетия. През този период бившият премиер е изградил доходоносен бизнес, включващ платени лекции в чужбина, особено в Китай.

Дьо Вилпен отхвърля обвиненията в конфликт на интереси. Сред спорните въпроси е и случаят с две статуетки, получени по време на мандата му като външен министър и останали у него след напускането на поста, пише БТА. По думите му впоследствие той ги е дарил на френското Министерство на външните работи.