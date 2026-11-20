Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова предупреди, че евентуалното участие на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас в бъдещи преговори с Москва за прекратяване на войната в Украйна би обрекло на провал всякакви мирни инициативи. Това съобщи Ройтерс.

По-рано този месец Калас заяви, че Русия няма право да определя кой ще представлява Европейския съюз в евентуални мирни преговори между Москва и Киев. Тя призна, че руските власти не желаят нейното участие, но подчерта, че изразява общата позиция на 27-те държави членки, а не личното си мнение.

На пресконференция в Москва Захарова определи Калас като напълно неподходяща за ролята на преговарящ. В подкрепа на позицията си тя цитира нейни изказвания, които според руската дипломатка свидетелстват за открито антируски настроения.

„Калас на всяка крачка отхвърля самата идея за обсъждане на опасенията на Русия в сферата на сигурността", заяви Захарова. По думите ѝ европейският представител възнамерява да възпрепятства всякакви споразумения, които биха отчели интересите на Москва или биха променили настоящата архитектура на сигурността в Европа, основана на ЕС и НАТО.

Захарова добави, че евентуалният избор на Калас за участник в преговорите би показал, че Брюксел не търси реално мирно решение.

„Ако някой в Брюксел проявява интерес към такъв преговарящ с Русия, това само ни показва ясно какви резултати се надяват да постигнат там в диалога с нас – провала на всякакви мирни инициативи от страна на Брюксел", коментира говорителката, цитирана от БТА.

Междувременно руският президент Владимир Путин заяви вчера, че Москва е предложила на европейски представители да посетят руската столица, за да изложат позициите си относно мира в Украйна и формата на евентуалните бъдещи преговори.