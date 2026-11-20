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Русия обвини Естония, че се опитва да изгради нова „желязна завеса" по границата си с Русия, и заплаши с ответни политически и дипломатически мерки заради предстоящото затваряне на граничните пунктове. Това предаде Ройтерс.

По-рано днес естонското правителство потвърди, че от 1 декември ще затвори контролните пунктове по границата с Русия по съображения за сигурност. Решението предвижда мярката да остане в сила поне шест месеца, след което властите ще преценят дали да я удължат.

„Ако Талин пристъпи към реализацията на тези планове, страната ни ще предприеме необходимите ответни политически и дипломатически мерки, за да защитим националните си интереси", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на пресконференция в Москва.

Тя определи намеренията на естонските власти като опит за спускане на нова „желязна завеса", прикрит с аргументи за предполагаема заплаха от Изтока, пише БТА.

Естония обяви намерението си да затвори граничните пунктове, след като по-рано този месец обвини руското военно разузнаване в организирането на опит за палеж на фабрика за производство на дронове на естонската отбранителна компания „Треод системс" (Threod Systems).