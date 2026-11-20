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Франция поиска свикване на Съвета за сигурност на ООН след ракетния обстрел, извършен от Русия срещу Украйна през изминалата нощ, съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес.

"Кремъл отново нанесе удар по Киев. Има загинали цивилни. Поразени са посолствата на Австрия и Нидерландия. Това са престъпления, които Франция осъжда по най-категоричен начин. Русия ще трябва да отговаря за това. Пълна солидарност с украинския народ, както и с нашите австрийски и нидерландски приятели", написа Баро в социалната мрежа Екс, цитиран от БТА.

Нидерландското правителство вчера извика руския посланик, след като посолството на страната в Киев претърпя леки щети от паднал в близост до сградата снаряд. Посолството на Австрия в Киев също беше засегнато. Няма пострадали служители в нито едно от двете посолства.

При вчерашната руска атака срещу Украйна бяха убити осем цивилни.