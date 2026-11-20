България, Румъния, Словакия и Полша, с водещата роля на Испания, са се обявили против намаляването с 2,5 млрд. евро на бюджета на европейската програма за култура, аудиовизия и гражданско общество. Позицията е била изразена днес на заседание на Съвета на ЕС в Брюксел. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев пред български журналисти след срещата на европейските си колеги.

Четирите държави настояват бюджетът на програмата да бъде увеличен до 10 млрд. евро, уточни министърът, цитиран от БТА.

По повод предвидените средства за българската култура през следващата година Милошев заяви, че те не са достатъчни. По думите му секторът страда от хронично недофинансиране, но проблемът не се изчерпва само с размера на бюджета, а и с начина, по който средствата се разпределят и използват.

„Средствата в бюджета за култура никога не са достатъчни, културата е държавна задача", коментира той. Милошев допълни, че парите за култура никога няма да стигат, особено в България, и определи ситуацията като тъжна.

Друга тема в дневния ред на европейските министри е било предложението на Европейската комисия за допълнителни изисквания, насочени към защитата на децата и подрастващите в интернет. По думите на Милошев има единодушие в ЕС възрастта, от която ще може да се създава акаунт в онлайн платформите, да бъде 15 години.

„Мисля, че сме единодушни, че това е добра мярка", заяви министърът.

В рамките на обсъжданията са били разгледани и различни мерки срещу нарастващите рискове за децата в онлайн пространството. Сред основните предложения е доставчиците на услуги да поемат допълнителни изисквания за гарантиране на сигурността, така че контролът да не се оставя единствено на самите деца и техните родители или настойници.

Милошев подчерта необходимостта от общоевропейски мерки срещу кибернасилието, злоупотребата с лични данни и неконтролирания контакт с деца и подрастващи в интернет.