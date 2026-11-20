В декларацията за мир, приета след тристранната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин, първоначално е била предвидена точка за Украйна, но американската страна е поискала тя да бъде премахната заради неподходяща формулировка. Това заяви финландският президент Александър Стуб пред финландския вестник „Хелзингин саномат".

По думите му подробностите са станали известни по време на предварителни обсъждания преди срещата на т.нар. „коалиция на желаещите" в Берлин. В първоначалния вариант на документа е имало текст, посветен на Украйна, но той не е бил включен в окончателната версия по настояване на САЩ.

„Формулировката там беше неудачна и затова САЩ я премахнаха. Смятам, че това беше правилното решение", заяви финландският президент. Той не разкрива какво точно е съдържала отпадналата точка, уточнява украинското издание "Українська правда".

Стуб разказа още, че американският президент Доналд Тръмп се е свързал по телефона с участниците в срещата на „коалицията на желаещите" от борда на самолета си след отпътуването от Китай. Според финландския държавен глава Тръмп е заявил, че войната в Украйна трябва да бъде прекратена, за да може Европа да насочи средствата си към други цели.

„Тоест нямаше призив за прекратяване на подкрепата за Украйна", подчерта Стуб.

По думите му Тръмп е намекнал и че европейските държави трябва да поддържат пряк контакт с руския президент Владимир Путин.

„Факт е, че в Русия има само един човек, който решава въпросите за войната и мира, и това е президентът Владимир Путин", посочи финландският лидер.

На 19 ноември в китайския град Шънджън Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин приеха съвместна декларация, в която не се споменава войната в Украйна, въпреки че темата е била обсъдена по време на срещата. Кремъл публикува документа след 90-минутни разговори между лидерите на Русия, Съединените щати и Китай. Ето какви са ключовите й разпоредби, в които не присъства темата за Украйна.

- Реформа на ООН. Трите страни изразиха готовността си да реформират организацията, за да реагират по-ефективно на глобалните предизвикателства.

- Петрол и енергетика. Русия, Съединените щати и Китай планират да увеличат производството и доставките на петролни продукти и да поддържат стабилни глобални енергийни доставки.

- Международен наказателен съд. Лидерите заявиха важността на зачитането на имунитета на държавните служители и подчертаха, че МНС и подобни органи не трябва да злоупотребяват с правомощията си.

- Ядрени оръжия. Страните потвърдиха, че в ядрена война не може да има победители и се съгласиха да участват в диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.