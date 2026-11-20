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Министерството на външните работи на Русия извика днес румънския посланик в Москва Кристиан Истрате, пред когото изрази "решителен протест" във връзка с "немотивирания отказ" на Букурещ да издаде визи на руски спортисти за участие в европейско първенство по таекуондо, съобщава ТАСС.

Враждебните действия на Букурещ, който отказа да издаде входни визи на руския национален обор по таекуондо, няма да останат без отговор, се посочва в съобщение на Министерството на външните работи на Руската федерация, пише БТА.

В него се отбелязва, че руският национален отбор е трябвало да участва в Европейското първенство по таекуондо за юноши и девойки от 12 до 14 години в края на ноември в Букурещ.

"Враждебните действия по отношение на Русия няма да останат без отговор и дългосрочни негативни последствия за техните инициатори", подчертава руското ведомство.