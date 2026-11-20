"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камион с българска регистрация, превозващ 18 тона леснозапалима нитроцелулоза, е бил временно спрян от движение в Австрия заради повредени опаковки на опасния товар. Инцидентът е установен при проверка на автомагистрала А14 (Rheintalautobahn), близо до Нюцидерс, в района на Блуденц, провинция Форарлберг, съобщи австрийската информационна агенция АПА.

Камионът е пътувал от Германия за Италия. Той бил спрян в сряда сутринта от патрул на отдела за контрол на движението и опасните товари на специално обособена площадка за проверки в Нюцидерс.

При отварянето на задните врати на товарното отделение полицаите установили, че четири от картонените варели в най-задния ред са напоени с влага и на места деформирани. Общо 12 варела от превозвания товар били повредени.

При поне един от тях вече се виждала и вътрешната опаковка от фолио. Това означавало, че опаковката не гарантира устойчивостта, изисквана от нормативните разпоредби.

За оценка на ситуацията бил привлечен експерт по химико-технически въпроси от провинциалната администрация. Окръжната администрация в Блуденц издала разпореждане за ограничаване на по-нататъшния превоз на товара, пише БТА.

Дванадесетте повредени варела трябвало да бъдат разтоварени, преопаковани и временно складирани. След изпълнението на разпореждането вечерта на камиона било разрешено да продължи пътуването си. От превозвача била изискана и временна гаранционна сума в размер на 5370 евро.

Чистата нитроцелулоза, известна още като памук-пироксилин или оръжеен памук, е леснозапалимо вещество. Затова при съхранение и транспортиране тя често се стабилизира с алкохол, за да се намали опасността от самозапалване.