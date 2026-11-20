Падането на две руски ракети и на един дрон на територията на Полша вероятно е провокация, планирана така, че да съвпадне с началото на военните учения на „Коалицията на желаещите“. Това заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Асошиейтед прес.

По-рано днес министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш обвини Русия в нарушения на въздушното пространство на страната му, като посочи, че тази нощ на полска територия са паднали три обекта – вероятно две ракети и един дрон, предаде Ройтерс. „Имаше ракета Х-101... Във втория случай също може да се говори за ракета; в третия случай най-вероятно става дума за безпилотен летателен апарат с реактивен двигател“, поясни Кошиняк-Камиш, цитиран от БТА.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди „сериозните нарушения“ на въздушното пространство на Полша, предаде Франс прес. „Самолети на НАТО бяха вдигнати по тревога в отговор. Тези инциденти са очевидно опасни – последица от войната, която Русия продължава да води срещу Украйна. Осъждам атаките на Русия, както и продължаващата ѝ война“, Рюте в социалната мрежа Екс след телефонен разговор с полския премиер.

Междувременно полският вътрешен министър Марчин Кервински написа в социалната мрежа Екс, че „във връзка с нарушенията на полското въздушно пространство властите провеждат операции на три места: в Рудник над Санем и Молодич (в Подкарпатско воеводство) и в Нови Липовец (в Любелско воеводство)“.

Полското въздушно пространство бе нарушено по време на поредната вълна от руски удари по Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през изминалата нощ и тази сутрин Русия е атакувала страната му с над 400 ударни дрона и повече от 110 ракети, 27 от които - балистични. Той уточни, че при руската атака са били убити 8 души, а 30 са били ранени.

Властите в Киев съобщиха за повреди по три моста над Днепър. Поразени бяха и други инфраструктурни обекти.

Възможното място на катастрофата се намира близо до село Нови Липовец, на около 60 километра от полско-украинската граница. Полската агенция по печата (ПАП) съобщи, че училищата в района днес са преустановили занятията си.

ПАП публикува и кадри, от мобилен телефон и камери за видеонаблюдение в района, на които се вижда експлозия, съпроводена от ярка светкавица в гориста местност.

Около село Нови Липовец са били забелязани военни хеликоптери и спасителни превозни средства, а служители на полицията поставиха временни пътни заграждения.

На около 75 километра от Нови Липовец днес се събират хиляди европейски военнослужещи, които участват в безпрецедентно учение, свързано с подготовката за евентуална мисия в Украйна след края на войната. Мисията е насочена към стабилизирането на Украйна и възстановяването на въоръжените ѝ сили.

Нарушенията на полското въздушно пространство в петък „не изглеждат случайни“, подчерта премиерът Туск, цитиран от Ройтерс.

„Знаем, че това, което падна на полска територия, е дошло от Русия. Следователно – и това не е само моя оценка, а и на нашите чуждестранни партньори, включително тези от НАТО – това не изглежда като инцидент. Изглежда, че имаме работа с умишлена провокация“, добави Туск.

ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ 11 ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ УЧАСТВАТ В УЧЕНИЯТА В ПОЛША

Двуседмичното учение започна още на 9 ноември, като Полша е основният домакин на маневрите, наречени „Коалиция 26.2“.

Франция и Великобритания ръководят т. нар. Многонационални сили за Украйна (Multinational Force-Ukraine/MF-U) – военна инициатива извън рамките на НАТО на „Коалиция на желаещите“, която е по-широка политическа група от 37 държави, подкрепящи Киев.

В маневрите се включиха около 2800 военнослужещи от Белгия, Великобритания, Германия, Естония, Испания, Литва, Нидерландия, Франция и Швеция, като Полша осигурява логистичната подкрепа. Турция също участва в учението, но без да изпраща сухопътни войски на терен в Полша, отбелязва АП. Турските сили провеждат военноморски учения в Истанбул, тествайки механизмите за разминиране, които да позволят безопасното завръщане на търговското корабоплаване до украинските пристанища, пояснява Анадолската агенция.

Лидерите на страните от „Коалицията на желаещите“ вчера се събраха на среща на върха в Берлин. Германският канцлер заяви в края на форума, че „военното учение в Полша показва, че коалицията е готова заедно със САЩ да допринесе за гарантирането на мира“.

Френският президент Еманюел Макрон вчера заяви, че в Полша са разположени 1100 френски военни. Той добави, че се отработват сухопътни, въздушни и морски операции.

Учението в Полша е било планирано в продължение на 12 месеца, заяви британският бригаден генерал Кембъл Клоуз, заместник-командир по операциите на Първа дивизия на френската армия, която отговаря за сухопътната част от учението в Полша.

„Това е учение за разполагане на сили“, обясни Клоуз в понеделник на полигона „Нова Демба“ в Югоизточна Полша. „Ние сме отбранителна сила“, добави той.