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Най-възрастната датчанка се оказа нацистка.

Миналия месец Кирстен Швалбе навърши 112 години и 218 дни, превръщайки се в най-възрастния регистриран гражданин на страната.

Но два дни след като постави рекорда, стана ясно, че тя е била ръководител на местния клон на нацистката партия по време на германската окупация.

Документите показват, че тя се присъединява към крайнодясната Датска националсоциалистическа работническа партия през август 1941 г. и се издига в йерархията, заемайки поста на ръководител в град Холстебро в периода от август 1943 г. до юли 1944 г.

Според местни източници тя е оглавявала и местната женска организация, а покойният ѝ съпруг също е заемал ръководна длъжност в партията, пише британския The Telegraph.

Първоначално Швалбе отрича да е била нацистка, а по-късно омаловажава членството си, твърдейки, че „едва" е знаела какви са целите на партията.

Тя настоява, че е „несправедливо" действията ѝ по време на войната да бъдат подлагани на проверка, тъй като „по онова време жените не се занимаваха с такива неща – оставяха това на мъжете".

„Съпругът ми ме помоли, а аз казах, че не ме интересува. Политиката изобщо не ме вълнуваше, така че просто направих това, което той смяташе, че трябва да направя", твърди тя.

Историци обаче, които са проучили документите, посочват, че тя е била много по-значим член на партията, отколкото признава.

Датската нацистка партия е била най-голямото фашистко движение в страната, явяващо се огледално отражение на партията на Адолф Хитлер в Германия.

Швалбе се присъединява към движението след нахлуването на Германия в Дания през 1940 г. – период, в който датските нацисти си сътрудничат с окупаторите, а датчани биват вербувани да се бият в редиците на Вафен-СС.

Разкритията се появиха миналия месец в датския вестник „Кристелигт Дагблад" (Kristeligt Dagblad). Изданието започва разследване за г-жа Швалбе след публикуването на биография, озаглавена „Имаме нужда от нещо, на което да се посмеем" (We Need Something to Laugh About), в която нацисткото ѝ минало изобщо не се споменава.

От издателство „Гилдендал" (Gyldendal), както и авторите Фредерик Хелмс и Лине Морел Холм, заявиха, че не са знаели за връзките ѝ с нацистите, и обещаха да актуализират бъдещите издания на книгата.

Семейството на Швалбе сподели пред местни медии, че тя е „дълбоко разстроена от отразяването на случая в медиите", и отказа коментар.

Преди да бъде обявена за най-възрастния гражданин в историята на Дания, Швалбе, заедно със своя 104-годишен по-малък брат Бертел, бе част от „най-възрастните братя и сестри в света".

След освобождението през 1945 г. Дания преследва съдебно хиляди колаборационисти и военнопрестъпници съгласно следвоенното законодателство, но последвалите усилия в тази посока като цяло не довеждат до нови осъдителни присъди.