Трябва да са до 30-годишна възраст, но засега ще плащат високи такси за следване

Великобритания ще приема до 100 000 млади европейци годишно за обучение и работа по нова, безвизова схема за младежка мобилност. Въвеждането ѝ е едно от трите важни споразумения, които Обединеното кралство и ЕС подписаха, за да смекчат някои негативни последици от Брекзит.

Същата квота от 100 хил. е предвидена и за британци до 30-годишна възраст, желаещи да учат и търсят професионална реализация в европейски държави. Те ще могат да остават в тях до 3 г. Същия срок ще имат и европейците във Великобритания. Схемата за младежка мобилност трябва да влезе в сила до 2030 г.

Брюксел отдавна настояваше да се намери начин за подобен обмен, тъй като излизането на Великобритания от ЕС

затрудни достъпа на европейските студенти до престижните английски университети

Те изгубиха право да плащат по-ниски такси за следване като британските си колеги. Следването им поскъпна до 6 пъти и това доведе до намаляване на европейските студенти с до 70% на Острова. Затова ЕС поиска да се намери начин отново да се осигури по-евтино следване за тях. Даже се появиха информации, че британското правителство е готово да отделя до 450 млн. паунда годишно, за да изпълни искането.

След провелата се среща на върха между Евросъюза и Великобритания в петък обаче стана ясно, че конкретна договорка за размера на студентските такси не е постигната. Европейците ще продължат да плащат повече от британците, които следват срещу 9790 паунда годишно на Острова. Има разбирателство въпросът за намаляване на студентските такси да се реши следващите шест месеца.

Въпреки това британският премиер Анди Бърнам коментира, че това е добър ден за младите хора, тъй като най-накрая на хоризонта се появява надежда. Той и водещи министри от кабинета му бяха посрещнати тържествено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Бърнам е първият британски премиер, който открито говори, че вредите от излизането на страната му от ЕС са били повече от ползите и затова той

няма да се поколебае да поправи някои от нанесените щети

По думите му постигнатите споразумения с Брюксел за облекчаване на износа на храни и търговията с въглеродни емисии ще увеличат брутния вътрешен продукт на Обединеното кралство с 0,5%. Ще намалят и цената на седмичното пазаруване на семействата, тъй като с тях ще се премахнат някои от скъпите проверки при внос на стоки, въведени след Брекзит.

Антониу Коща пък обясни, че войната между Русия и Украйна и предизвикателствата пред сигурността и отбраната на Европа са се превърнали в отправна точка за рестартиране на отношенията с Великобритания, които охладняха заради Брекзит. Той специално подчерта силното лидерство на Обединеното кралство в коалицията на желаещите за подпомагане на Киев и обяви, че се подготвя споразумение за по-редовно участие на Великобритания в гражданските мисии на ЕС.

“Това е голям успех. Процесът е двустранен”, коментира Урсула фон дер Лайен. Председателят на ЕК съобщи, че Великобритания ще се присъедини отново и към европейската програма за обмен в областта на образованието и науката “Еразъм+”, което е много важно, тъй като младите хора ще оформят бъдещето на континента.