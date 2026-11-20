GTA VI предизвика истински фурор по цял свят, а най-върлите фенове на играта дори се “преместиха” в друга точка на света, за да се докопат до нея по-рано.

За да стигнат до измисления Вайс Сити няколко часа по-рано, 2 млн. геймъри от САЩ и Великобритания “отидоха” до Нова Зеландия, поне виртуално. Най-нетърпеливите промениха региона си в настройките на конзолите си, тъй като чаканата 13 г. GTA VI се отключваше в полунощ местно време на 19-и.

Освен това, докато в САЩ още беше сряда, от другата страна на Тихия океан стриймърите вече показваха на живо първите си минути във виртуалния Маями. В един момент цели 7,91 млн. души едновременно гледаха как други играят GTA VI в различните платформи, отчете Streams Charts.

Предишният рекорд за премиера на видеоигра беше 1,74 млн. зрители за тестовата версия на Valorant. За първото денонощие публиката навъртя общо 125,5 млн. часа гледане, а в Twitch и Kick бяха счупени дневните рекорди по този показател за една игра. В Twitch GTA VI изпревари League of Legends, като в най-силния момент от стрийма имаше 3,31 млн. зрители, а в Kick 1798 канала предаваха играта едновременно.

До вечерта на 19 ноември продажбите ѝ бяха достигнали 24,58 млн. копия на обща стойност 2,36 млрд. долара, сочи оценка на компанията Sensor Tower, пише Ройтерс. В това влизат и предварителните поръчки, по които GTA VI постави рекорд в онлайн магазините на Sony и Microsoft. Предстои издателят на играта Take-Two да обяви свои данни.

Ако оценката обаче се потвърди, това ще е дебютът с най-много приходи в историята на видеоигрите. През 2013 г. GTA V донесе 815,7 млн. долара от 11,2 млн. копия за първото денонощие. На петата част ѝ трябваха 3 дни, за да стигне до първия си милиард, а шестата премина тази граница още с предварителните поръчки.

GTA VI постави и нов рекорд в използването на интернет, обяви операторът DE-CIX. “В сряда вечерта, 18 ноември, в 20,20 ч централноевропейско време, пропускателната способност на данни през интернет центровете на DE-CIX по целия свят достигна нов рекорден максимум от 33,03 терабита в секунда”, посочиха оттам.

Във Великобритания само през първите 9 часа от предварителното теглене клиентите на Virgin Media O2 свалили със 73,3% повече данни, отколкото по същото време седмица по-рано. А вечерта преди премиерата трафикът надхвърли с 13,6% пика от полуфинала между “Арсенал” и “Атлетико” (Мадрид) в Шампионската лига.

Още през 2023 г. първият трейлър на GTA VI влезе в “Гинес” с 90,4 млн. гледания в ютюб за ден. През май 2025 г. вторият събра над 475 млн. за същото време във всички платформи. Самата игра, в която провален обир въвлича Лусия и Джейсън в престъпен заговор в измисления щат Леонида, получи средна оценка от критиците 99 от 100 в Metacritic. Така GTA VI изравни рекорда на The Legend of Zelda: Ocarina of Time от 1998 г.

