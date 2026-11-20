GTA VI предизвика истински фурор по цял свят, а най-върлите фенове на играта дори се “преместиха” в друга точка на света, за да се докопат до нея по-рано.
За да стигнат до измисления Вайс Сити няколко часа по-рано, 2 млн. геймъри от САЩ и Великобритания “отидоха” до Нова Зеландия, поне виртуално. Най-нетърпеливите промениха региона си в настройките на конзолите си, тъй като чаканата 13 г. GTA VI се отключваше в полунощ местно време на 19-и.
Освен това, докато в САЩ още беше сряда, от другата страна на Тихия океан стриймърите вече показваха на живо първите си минути във виртуалния Маями. В един момент цели 7,91 млн. души едновременно гледаха как други играят GTA VI в различните платформи, отчете Streams Charts.
Предишният рекорд за премиера на видеоигра беше 1,74 млн. зрители за тестовата версия на Valorant. За първото денонощие публиката навъртя общо 125,5 млн. часа гледане, а в Twitch и Kick бяха счупени дневните рекорди по този показател за една игра. В Twitch GTA VI изпревари League of Legends, като в най-силния момент от стрийма имаше 3,31 млн. зрители, а в Kick 1798 канала предаваха играта едновременно.
До вечерта на 19 ноември продажбите ѝ бяха достигнали 24,58 млн. копия на обща стойност 2,36 млрд. долара, сочи оценка на компанията Sensor Tower, пише Ройтерс. В това влизат и предварителните поръчки, по които GTA VI постави рекорд в онлайн магазините на Sony и Microsoft. Предстои издателят на играта Take-Two да обяви свои данни.
Ако оценката обаче се потвърди, това ще е дебютът с най-много приходи в историята на видеоигрите. През 2013 г. GTA V донесе 815,7 млн. долара от 11,2 млн. копия за първото денонощие. На петата част ѝ трябваха 3 дни, за да стигне до първия си милиард, а шестата премина тази граница още с предварителните поръчки.
GTA VI постави и нов рекорд в използването на интернет, обяви операторът DE-CIX. “В сряда вечерта, 18 ноември, в 20,20 ч централноевропейско време, пропускателната способност на данни през интернет центровете на DE-CIX по целия свят достигна нов рекорден максимум от 33,03 терабита в секунда”, посочиха оттам.
Във Великобритания само през първите 9 часа от предварителното теглене клиентите на Virgin Media O2 свалили със 73,3% повече данни, отколкото по същото време седмица по-рано. А вечерта преди премиерата трафикът надхвърли с 13,6% пика от полуфинала между “Арсенал” и “Атлетико” (Мадрид) в Шампионската лига.
Още през 2023 г. първият трейлър на GTA VI влезе в “Гинес” с 90,4 млн. гледания в ютюб за ден. През май 2025 г. вторият събра над 475 млн. за същото време във всички платформи. Самата игра, в която провален обир въвлича Лусия и Джейсън в престъпен заговор в измисления щат Леонида, получи средна оценка от критиците 99 от 100 в Metacritic. Така GTA VI изравни рекорда на The Legend of Zelda: Ocarina of Time от 1998 г.