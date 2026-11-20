Бившият ръководител на Nvidia Дженсън Хуанг е бил безмилостен насилник. Според разкрития на служители, в един от случаите той е избухнал в шокираща тирада срещу висш мениджър, заявявайки, че майка му е трябвало да направи аборт.

Бивши подчинени споделят, че милиардерът – който подаде оставка от компанията за изкуствен интелект по-рано този месец, след като призна за няколко извънбрачни връзки – си е изградил ужасяваща репутация през 33-те години, в които е управлявал фирмата, пише "Дейли мейл".

Служители разказват пред „Ню Йорк Таймс", че с нарастването на богатството на Nvidia, Хуанг е ставал все по-враждебен към подчинените си.

Според персонала, Хуанг е използвал унижение и страх, за да мотивира хората. Това е включвало лични обиди, агресивни изказвания и изобретателни словесни атаки, в които той описвал как възнамерява да си отмъсти на служителите си.

В един от случаите Хуанг заявил на свой подчинен, че ще му откъсне двете ръце и ще го бие по главата с тях.

Хуанг, който беше отстранен заради връзки с поне три жени, една от които е заподозряна, че е китайски шпионин, казал на друг служител, че ще му отвори черепа и „ще се из**кае върху мозъка му", се твърди в доклада. В друг случай той се оплакал от френския акцент на един от ораторите.

Твърди се, че изпълнителният директор е оправдавал обидите си, като е казвал на служителите, че тормозът е полезен както за тях, така и за компанията. Същевременно, по думите на персонала, Хуанг е успял да си спечели и възхищение, и уважение, докато е извеждал Nvidia до пазарна оценка от 5 трилиона долара. Този месец хиляди служители на Хуанг подписаха писмо, в което настояват за завръщането му в компанията – въпреки мъченията, на които той уж ги е подлагал. Според работещи там, ръководителят – известен с това, че носи кожено яке – е създал в гиганта за изкуствен интелект култура, изградена около неговата личност.

Хуанг беше отстранен от компанията, която сам е основал, след като призна, че е изневерявал на съпругата си Лори, с която е женен от 41 години

Eдна от жените, с които изпълнителният директор на Nvidia е имал връзка – бизнес дамата Алис Хуанг e заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

Ръководители, работили под ръководството на Хуанг в Nvidia, споделят, че грубото му поведение е започнало много преди компанията да се превърне в една от най-ценните в света. Документи, цитирани от „Таймс" (The Times), показват, че той е създавал вътрешни проблеми още от средата на 2000-те години.

Според публикацията, в поне два случая от онзи период Nvidia е постигала извънсъдебни споразумения с бивши ръководители, които са изразили притеснения относно поведението на Хуанг.

Майкъл Уинстън, бивш старши вицепрезидент по човешките ресурси в Nvidia, описва стила на управление на Хуанг като „най-агресивното, заплашително и всяващо страх поведение", с което някога се е сблъсквал в кариерата си. В бележки, прегледани от „Таймс", се посочва, че Хуанг „смята, че може да му се размине всичко" заради високия си пост в компанията. Съобщава се също, че след уволнението на Уинстън, Nvidia е постигнала поверително споразумение с него на стойност над 1 милион долара.

Изглежда, че Хуанг не е единственият, срещу когото има оплаквания за тормоз. Дъщеря му Мадисън (35 г.) – назначена в компанията благодарение на връзките си с баща си и заемаща поста старши директор по продуктов маркетинг в Nvidia – също е обвинявана, че с тормозното си поведение е принудила десетки служители да напуснат.

Действията на Хуанг доведоха до рязък спад в цената на акциите на компанията, а в бележка до служителите си той написа, че „няма оправдание за това, което направих".