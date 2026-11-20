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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети утре Полша, където днес паднаха две руски ракети и един дрон. Това съобщи премиерът Доналд Туск, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП).

Рюте, от своя страна, осъди "грубите нарушения" на полското въздушно пространство, както и "атаките на Русия и войната, която тя води", предаде Франс прес.

От своя страна председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази "цялата си солидарност" с Полша.

Нарушаването на полското въздушно пространство е "напълно неприемливо", каза на свой ред и британският премиер Анди Бърнам, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш обвини Русия в нарушения на въздушното пространство на страната му, като посочи, че тази нощ на полска територия са паднали три обекта – вероятно две ракети и един дрон, предаде Ройтерс. „Имаше ракета Х-101... Във втория случай също може да се говори за ракета; в третия случай най-вероятно става дума за безпилотен летателен апарат с реактивен двигател", поясни Кошиняк-Камиш, цитиран от БТА.