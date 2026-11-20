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Аржентина арестува 77-годишна германка, помогнала на съпруга си от италианската крайнолява въоръжена групировка "Червени бригади" да избяга от домашен арест, съобщиДПА.

Тя е разследвана за предполагаемо съдействие при бягството.

Германското външно министерство посочи, че е запознато със случая, но отказа допълнителен коментар.

Съпругът ѝ - 74-годишен италианец, идентифициран като Леонардо Б. - избяга миналата седмица от апартамента си на петия етаж в аржентинската столица, като по този начин избегна екстрадирането си в Италия.

Той е осъден задочно в Италия на 27 години затвор за престъпления, сред които участието му в планирането на отвличането на бившия италиански премиер Алдо Моро в Рим през 1978 г.

Моро беше убит от похитителите си 55 дни след отвличането. Случаят остава един от най-травмиращите епизоди в следвоенната история на Италия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Леонардо Б. беше арестуван за първи път в Аржентина през 2002 г. въз основа на италианска заповед за арест. Впоследствие обаче съдия му предостави статут на бежанец, което му позволи да остане в страната.

През 2024 г. той беше арестуван отново, след като загуби този статут. Към момента на бягството си е бил под домашен арест, заяви аржентинската министърка на сигурността Алехандра Монтеолива.

Полицията посочи вчера, че според събраните при разследването данни германската му съпруга е била предварително подробно запозната с плана за бягство. Монтеолива написа в Екс, че всеки, замесен в бягството, ще бъде подведен под отговорност.